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الخميس 23 يناير 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة ستار

بسبب حرائق لوس أنجلوس.. الأوسكار تلغى العروض الحية للأغانى

الاوسكار
الاوسكار
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كشفت  أكاديمية فنون وعلوم الصور المتحركة "الأوسكار"، عن إلغاء العروض الحية للأغانى المرشحة، خلال  الحفل الـ97، بسبب حرائق لوس أنجلوس.

وكان قد تم أداء كل أغنية مرشحة على خشبة المسرح أثناء البث التلفزيوني، ولكن هذا العام، سوف تبتعد فئة أفضل أغنية أصلية عن العروض الحية وستركز على مؤلفي الأغاني.

وتضمن بيان الأكاديمية: "سنحتفل بفنونهم من خلال تأملات شخصية من الفرق التي تجلب هذه الأغاني إلى الحياة، كل هذا وأكثر من ذلك، سيكشف عن القصص والإلهام وراء المرشحين لهذا العام".

وألغت الأكاديمية حفل الغداء السنوي الذي يقام للمرشحين للجوائز والذي كان من المقرر عقده يوم 10 فبراير، على أن يقام حفل توزيع الجوائز يوم 2 مارس المقبل، مع التنويه على أن جميع التواريخ قابلة للتغير بسبب الأحداث المتلاحقة.

أكاديمية فنون وعلوم الصور المتحركة الأوسكار الغاء العروض الحيه حرائق لوس أنجلوس