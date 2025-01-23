محافظ السويس يؤكد أهمية حل المشاكل بشكل جذري لتحقيق استدامة التنمية

عقد اللواء طارق حامد الشاذلى محافظ السويس، الاجتماعي الاسبوعي، اليوم الخميس، بمينى الديوان العام، مع رؤساء الأحياء ومديري المديريات والإدارات التنفيذية، لمتابعة سير العمل ومناقشة التحديات التي تواجه مختلف القطاعات داخل المحافظة، بحضور الدكتور عبدالله رمضان نائب المحافظ واللواء أحمد الاسكندراني السكرتير العام للمحافظة و عبد العال البدرى السكرتير العام المساعد للمحافظة.

في بداية الاجتماع، قدم المحافظ التهنئة إلى الشعب المصري بمناسبة ذكرى الإسراء والمعراج ، مشيدًا بما تحمله هذه المناسبة الدينية العظيمة من معانٍ روحانية وقيم سامية، كما هنأ المحافظ القيادات الأمنية بمناسبة عيد الشرطة، معربًا عن تقديره وامتنانه للجهود والتضحيات التي يبذلها رجال الشرطة في الحفاظ على أمن واستقرار الوطن.

وفى الاجتماع أكد المحافظ أهمية التعامل مع المشكلات من جذورها من خلال التركيز على القضاء على الأسباب الحقيقية التي تؤدي إلى ظهورها، مؤكدا على أن الحلول المؤقتة لا تساهم في تحقيق استدامة التنمية أو تحسين جودة الحياة للمواطنين، داعياً جميع الجهات المعنية إلى التعاون وتكثيف الجهود لمعالجة القضايا بشكل جذري.

وأكد المحافظ على مديرهندسة الري بالتنسيق مع مديرية الزراعة لإعداد دراسة شاملة تهدف إلى الاستفادة المثلى من ورد النيل، وشدد المحافظ على ضرورة أن تتضمن الدراسة حلولًا مبتكرة لإستغلال ورد النيل في مجالات متعددة.

كما أكد المحافظ على نائب مدير فرع الهيئة العامة للرعاية الصحية ضرورة ضمان تواجد الأطباء بصفة دائمة في الوحدة الصحية بقرية كبريت، مشددًا على أهمية توفير خدمات طبية متكاملة ومستدامة لأهالي المنطقة.

مشيراً إلى أن تواجد الكوادر الطبية بشكل مستمر في الوحدة الصحية يُسهم في تحسين مستوى الرعاية الصحية وتلبية احتياجات المواطنين بشكل فوري، خاصة في المناطق الريفية.

وفى سياق متصل أكد المحافظ على ضرورة توفير سيارات السجل المدني والشهر العقاري بصفة دائمة في حي الجناين، وذلك لتسهيل تقديم الخدمات الحكومية للمواطنين وتقليل معاناتهم في التنقل إلى أماكن بعيدة..مؤكدا على أهمية تلبية جميع احتياجات القطاع الريفي في المحافظة، مشيرًا إلى ضرورة التنسيق الكامل بين جميع المرافق والجهات المعنية لضمان تقديم الخدمات الأساسية للمواطنين في المناطق الريفية.

كما أكد المحافظ على مدير عام لجنة الإشراف على المواقف بضرورة توفير وسائل مواصلات بشكل منتظم وعلى مدار اليوم لخدمة أهالي حي الجناين، مشددًا على أهمية ضمان تيسير حركة النقل بين الحي وباقي مناطق المحافظة لتلبية احتياجات المواطنين اليومية.

وفي الإجتماع تم إستعرض عدد من الملفات الهامة بدأت بعرض معدلات الأداء الأسبوعى عن تقنين أراضي الدولة وملفات التصالح في البناء والإزالات والإشغالات والتعديات على أراضي الدولة ، كذلك تم عرض عن معدل الأداء الأسبوعى للأحياء الخمسة فى مجال النظافة والإنارة العامة وصيانة وإصلاح المعدات والسيارات والمتحصلات والمتأخرات من المستحقات المالية.

وأختتم المحافظ حديثه قائلاً: “علينا أن نعمل بروح الفريق، وبتعاون وثيق بين مختلف الجهات، لنضمن أن تكون الحلول التي نقدمها تعالج جذور المشكلات، وتحقق الأثر الإيجابي المطلوب.

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