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الخميس 23 يناير 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

ترامب: الاتحاد الأوروبي يعامل الولايات المتحدة بشكل سيئ للغاية

الرئيس الأمريكي دونالد
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب
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قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الاتحاد الأوروبي يعامل الولايات المتحدة "بشكل غير عادل للغاية" و"سيئ للغاية".

وخلال حديثه في المنتدى الاقتصادي العالمي السنوي الخامس والخمسين في دافوس، اشتكى ترامب من أن أوروبا لا تستورد المنتجات الزراعية الأمريكية أو السيارات الأمريكية، لكنها ترسل سياراتها إلى الولايات المتحدة بالملايين.

وقال ترامب إن هذا يؤدي إلى "عجز بمئات مليارات الدولارات" مع الاتحاد الأوروبي، وهو أمر لا يرضي أحدًا.

وأضاف بلهجة حادة: "سنفعل شيئًا حيال ذلك".

ومع ذلك، أصر ترامب على أنه يحب دول أوروبا، رغم أنها تعامل الولايات المتحدة "بشكل غير عادل للغاية من خلال ضرائب القيمة المضافة وغيرها من الضرائب التي تفرضها".

كما انتقد تنظيم أوروبا لشركات التكنولوجيا الأمريكية، مشيرًا إلى أنهم يطالبون مليارات الدولارات من آبل وغوغل وفيسبوك.

وأضاف: "هذه شركات أمريكية، سواء أحببتم ذلك أم لا، فهي شركات أمريكية، ولا ينبغي لهم فعل ذلك".

وأوضح ترامب أن هذه الغرامات تعتبر "شكلًا من أشكال الضرائب".

ترامب الاتحاد الأوروبي الولايات المتحدة دافوس أوروبا