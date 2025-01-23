شاهد.. ظهور مرموش الأول في تدريبات مانشستر سيتي

شارك النجم المصري عمر مرموش، في تدريبات فريقه الجديد مانشستر سيتي لأول مرة، عقب إعلان التعاقد معه صباح اليوم الخميس.

أعلن مانشستر سيتي تعاقده رسميًا مع عمر مرموش، قادمًا من آينتراخت فرانكفورت الألماني خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

وظهر مرموش في تدريبات مان سيتي للمرة الأولى، رفقة نجوم الفريق السماوي تحت قيادة المدرب الإسباني بيب جوارديولا.

تعاقد مانشستر سيتي مع مرموش لتدعيم خط هجومه، وذلك بعقد يمتد لـ4 سنوات ونصف، بعدما اجتاز الكشف الطبي في الساعات الماضية.

قدم مرموش أداء استثنائيًا مع آينتراخت فرانكفورت هذا الموسم، حيث سجل 20 هدفًا وقدم 14 تمريرة حاسمة في مختلف البطولات، قبل أن ينتقل إلى مان سيتي في الميركاتو الشتوي الحالي.

قيمة صفقة عمر مرموش

ولم يكشف السيتي قيمة انتقال مرموش إلى صفوفه، لكن تقارير صحفية أوضحت قيمة الصفقة، حيث دفع النادي الإنجليزي مبلغ 75 مليون يورو كقيمة أساسية للظفر بخدمات مهاجم آينتراخت فرانكفورت إلى صفوفه، بالإضافة إلى 5 ملايين يورو أخرى كحوافز ومتغيرات إضافية، ليصل إجمالي قيمة صفقة انتقال مرموش إلى 80 مليون يورو.

راتب عمر مرموش مع مانشستر سيتي

وبحسب الصحفي فلوريان بليتنبيرج الذي يعمل لدى شبكة «سكاي سبورت» ألمانيا، يحصل عمر مرموش على راتب سنوي يتراوح بين 16 و 17 مليون يورو إجماليًا، شاملًا الضرائب، وذلك بعد انضمامه إلى مانشستر سيتي وانتقاله إلى ملعب الاتحاد معقل السيتيزنز.

وأضاف بليتنبيرج أن صافي الراتب السنوي الذي يتقاضاه مرموش مع مانشستر سيتي يبلغ حوالي 10 ملايين يورو، ليعتبر هذا الرقم قفزة هائلة في راتب عمر مرموش، حيث كان يتقاضى مليوني يورو فقط سنويًا مع آينتراخت فرانكفورت، ما يعني زيادة ضخمة في أجره تصل إلى 5 أضعاف ما كان يتقاضاه في ناديه السابق.

مباراة مرموش الأولى مع مانشستر سيتي

وبذلك، ينضم مرموش إلى مانشستر سيتي بقيادة مدربه الإسباني بيب جوارديولا، أحد أفضل المدربين حول العالم وعبر التاريخ.

ومن المتوقع، أن يخوض مرموش أول مباراة له مع مانشستر سيتي ضد تشيلسي في قمة الجولة الثالثة والعشرين من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز، يوم السبت المقبل على ملعب الاتحاد معقل السيتيزنز.

ويرتدي عمر مرموش القميص رقم 7 مع مانشستر سيتي، وهو نفس رقم قميصه مع آينتراخت فرانكفورت الألماني ناديه السابق.

يعد عمر مرموش الصفقة الثالثة لنادي مانشستر سيتي في فترة الانتقالات الشتوية الحالية، وذلك بعد المدافع الأوزبكي عبد القادر خوسانوف من لانس الفرنسي، والشاب فيتور ريس من بالميراس البرازيلي.

وكان مرموش انضم لصفوف آينتراخت فرانكفورت خلال فترة الانتقالات الصيفية لعام 2023، قادمًا من فولفسبورج في صفقة انتقال حر.