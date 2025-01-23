منح درجة الدكتوراه في إدارة الأعمال وعلاقاتها بصناعة السيارات للباحث أحمد سيف

حصل الباحث أحمد محمد سيف علي درجة الدكتوراه في الرسالة المقدمة عن إدارة الأعمال Dba(العلاقة بين الممارسات السلسة والأداء المؤسسي دراسة تطبيقية علي صناعة السيارات في مصر).

منحت اللجنة المكونة من برئاسة الدكتور سيد محمود الخولي أستاذ سابق بقسم إدارة الأعمال بكلية التجارة جامع عين شمس وعضوية كلا من الأستاذ الدكتور عمر علي رمزي أستاذ إدارة الأعمال عميد كلية التجارة جامعة هليوبوليس وإشراف الدكتور بسام محمد الأحمدي أستاذ مساعد بقسم إدارة الأعمال بالكلية والأستاذ الدكتور انجي احمد يحيي استاذ مساعد بقسم إدارة الأعمال الباحث درجة الدكتوراه في الرسالة التي نوقشت اليوم بقاعة الدكتور حسين عيسي بكلية التجارة بجامعة عين شمس

تهدف الرسالة إلى دراسة العلاقة بين أبعاد التصنيع الرشيق وأبعاد الأداء المؤسسي في قطاع صناعة السيارات بمصر. تتناول الدراسة تطبيق مبادئ وأبعاد التصنيع الرشيق، والتي تشمل:

1. تقليل الفاقد.



2. التحسين المستمر.



3. التركيز على الجودة.



4. مرونة العمليات.



5. إشراك العاملين.

كما تبحث الدراسة أثر هذه الأبعاد على تحسين أبعاد الأداء المؤسسي المتمثلة في:

1. الكفاءة التشغيلية.



2. جودة المنتجات.



3. خفض التكاليف.



4. زيادة رضا العملاء.



5. تعزيز التنافسية.

تسعى الرسالة إلى تقديم إطار عملي يدعم المؤسسات في تعزيز أدائها من خلال تبني ممارسات التصنيع الرشيق. كما تقدم توصيات لصانعي السياسات لتطوير استراتيجيات تساهم في استدامة القطاع وزيادة تنافسيته محليًا ودوليًا.

بالإضافة إلى ذلك، تهدف الدراسة إلى تعزيز التعاون بين الأكاديميين، الشركات، وصناع القرار من أجل تشجيع الابتكار وتحقيق التنمية المستدامة في صناعة السيارات بمصر. تعتبر هذه الدراسة خطوة هامة نحو ربط النظرية بالتطبيق في مجال الإدارة الرشيقة وتحقيق أداء مؤسسي متميز.

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