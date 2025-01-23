سون يقود تشكيل توتنهام ضد هوفنهايم في الدوري الأوروبي

أعلن الأسترالي أنجي بوستيكوجلو، المدير الفني لفريق توتنهام هوتسبير الإنجليزي، التشكيل الأساسي الذي يبدأ به مواجهة هوفنهايم الألماني، في المباراة التي تجمع بينهما في إطار منافسات الجولة السابعة من مرحلة الدوري في بطولة الدوري الأوروبي.

يحل فريق توتنهام، اليوم الخميس، ضيفًا على نظيره هوفنهايم بملعب راين نيكار أرينا، في لقاء ينطلق في الثامنة إلا الربع مساء بتوقيت القاهرة.

يقود الكوري الجنوبي سون هيونج مين تشكيل توتنهام أمام هوفنهايم، حيث يتواجد على رأس الهجوم رفقة البرازيلي ريتشارليسون وديجان كولوسيفسكي.

يحتل توتنهام المركز التاسع في جدول ترتيب مرحلة الدوري في بطولة الدوري الأوروبي برصيد 11 نقطة، بينما يأتي هوفنهايم في المركز الـ27 وفي رصيده 6 نقاط.

تشكيل توتنهام ضد هوفنهايم

حراسة المرمى: أوستن

خط الدفاع: بيدرو بورو - دراجوشين - بن دافيز - آرشي جراي

خط الوسط: بيرجفال - بينتانكور - جيمس ماديسون

وفي الهجوم: سون هيونج مين - ريتشارليسون - ديجان كولوسيفسكي.