ads
الخميس 23 يناير 2025
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

سون يقود تشكيل توتنهام ضد هوفنهايم في الدوري الأوروبي

توتنهام
توتنهام
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

أعلن الأسترالي أنجي بوستيكوجلو، المدير الفني لفريق توتنهام هوتسبير الإنجليزي، التشكيل الأساسي الذي يبدأ به مواجهة هوفنهايم الألماني، في المباراة التي تجمع بينهما في إطار منافسات الجولة السابعة من مرحلة الدوري في بطولة الدوري الأوروبي.

يحل فريق توتنهام، اليوم الخميس، ضيفًا على نظيره هوفنهايم بملعب راين نيكار أرينا، في لقاء ينطلق في الثامنة إلا الربع مساء بتوقيت القاهرة.

يقود الكوري الجنوبي سون هيونج مين تشكيل توتنهام أمام هوفنهايم، حيث يتواجد على رأس الهجوم رفقة البرازيلي ريتشارليسون وديجان كولوسيفسكي.

يحتل توتنهام المركز التاسع في جدول ترتيب مرحلة الدوري في بطولة الدوري الأوروبي برصيد 11 نقطة، بينما يأتي هوفنهايم في المركز الـ27 وفي رصيده 6 نقاط.

تشكيل توتنهام ضد هوفنهايم 

حراسة المرمى: أوستن 

خط الدفاع: بيدرو بورو - دراجوشين - بن دافيز - آرشي جراي 

خط الوسط: بيرجفال - بينتانكور - جيمس ماديسون 

وفي الهجوم: سون هيونج مين - ريتشارليسون - ديجان كولوسيفسكي.

توتنهام هوفنهايم تشكيل توتنهام تشكيل توتنهام ضد هوفنهايم تشكيل توتنهام أمام هوفنهايم الدوري الأوروبي سون