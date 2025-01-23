بعد الخسارة من بتروجت.. المصري يقرر إيقاف مستحقات اللاعبين

قرر مجلس النادي المصري البورسعيدي، إيقاف مستحقات اللاعبين لأجل غير مسمى وخصم ٢٠٠ ألف جنيه من كل لاعب بالفريق، وذلك عقب الخسارة التي تلقاها النادي المصري من نظيره بتروجت اليوم الخميس، في اللقاء الذي جمعهم ضمن منافسات الجولة التاسعة من الدوري المصري.

وكان فريق بتروجيت فاز على نظيره المصري البورسعيدي بهدفين مقابل هدف، خلال المباراة التي أقيمت بينهما مساء اليوم الخميس، على ملعب استاد السويس الجديد، ضمن منافسات الجولة التاسعة من بطولة الدوري الممتاز.

تقدم بتروجيت على المصري بثنائية دون رد في الشوط الأول، سجلها رشاد المتولي ومصطفى الجمال في الدقيقتين 17 و37.

وفي الشوط الثاني، قلص خالد صبحي الفارق للفريق البورسعيدي بهدف في الدقيقة 51.

بتلك النتيجة، رفع بتروجيت رصيده إلى 13 نقطة في المركز السابع في جدول ترتيب الدوري الممتاز، بينما تجمد رصيد المصري البورسعيدي عند 15 نقطة في المركز الخامس.