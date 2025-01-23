أشهرهم العقرب.. 5 أبراج تتسم بالكتمان

على مر التاريخ، ارتبطت الأبراج بسمات شخصيات الأفراد، مما ساعد على تصنيفهم وفقًا لميولهم وخصائصهم، فبعض الأبراج برزت بصفات قيادية واجتماعية، بينما تميزت أخرى بصفة الكتمان والخصوصية، حيث يفضل أصحابها الاحتفاظ بأسرارهم وأفكارهم لأنفسهم، ووفقًا لعالمة الفلك منى أحمد، يُعد أصحاب أبراج العقرب، الحوت، الجدي، العذراء، والدلو من أكثر الأشخاص ميلًا للسرية.

1- العقرب

يُعرف العقرب بطبيعته الغامضة والعميقة. يميل أصحابه للاحتفاظ بأفكارهم ومشاعرهم ضمن دائرة ضيقة من الأشخاص الذين يثقون بهم، ويعكس الغموض جزءًا من تعقيد شخصياتهم وعمق عواطفهم، مما يجعلهم متحفظين للغاية بشأن أسرارهم.

2- الحوت

يمتلك أصحاب برج الحوت حساسية عاطفية وفهمًا عميقًا للعالم من حولهم، فعند شعورهم بالإرهاق أو الضعف، يفضلون العزلة ويحتفظون بأفكارهم ومشاعرهم لأنفسهم، مما يجعلهم يظهرون غامضين ومتحفظين.

3- الجدي

يشتهر الجدي بالطموح والانضباط، مما يدفعه للحفاظ على خصوصية حياته الشخصية، ولا يشارك مشاعره أو اهتماماته المهنية بسهولة مع الآخرين، ويفضل إقامة علاقات مبنية على الحذر والانضباط، ما يعكس ميله للسرية.

4- العذراء

يميل أصحاب العذراء إلى التحليل والتفكير المفرط، مما يدفعهم للاحتفاظ بأفكارهم ومشاعرهم لأنفسهم، كما يسعون دائمًا نحو المثالية، ويفضلون التعبير عن أنفسهم بشكل محدود، مما يجعلهم أكثر تحفظًا.

5- الدلو

رغم الطبيعة الاجتماعية لأصحاب برج الدلو، إلا أنهم يتمتعون بقدر كبير من الخصوصية والاستقلالية، كما يحتفظون بعواطفهم لأنفسهم ويشاركونها فقط مع من يثقون بهم، مما يضفي عليهم هالة من الغموض والكتمان.