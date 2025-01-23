طلب إحاطة بشأن تسريب امتحان الدراسات الاجتماعية بإعدادية القاهرة

تقدم النائب محمد عبد الرحمن راضي عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة، للمستشار الدكتور حنفي جبالي ، موجه لوزير التربية والتعليم، بشأن تسريب امتحانات الإعدادية، وآخرها تسريب امتحان الدراسات الاجتماعية بمحافظة القاهرة اليوم.

وأكد" راضي" في طلبه أن تسريب امتحانات الإعدادية بمحافظة القاهرة، مازال مستمرا ونتج عنه مشاكل بين الطلاب، وأثار القلق بين الطلاب وأولياء الأمور وفقدانهم الثقة في الوزارة، مشيراً إلى أن مديرية التربية والتعليم بمحافظه القاهرة لم تتخذ أي إجراء ولم يتم اتخاذ أي إجراء إداري بشان المقصر في ذلك التسريب بمديريه التربية والتعليم بالقاهرة.

وطالب راضي بمحاسبة المسئولين وضمان عدم تكرار مثل هذه الأخطاء.