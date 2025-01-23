رئيس سمالوط يستقبل عددا من المواطنين ويوجه بحلول عاجلة لمشكلاتهم

استقبل عويس قاسم الغرياني رئيس مركز ومدينة سمالوط ، عددا من المواطنين من مختلف قرى وأحياء المركز، للاستماع إلى مشكلاتهم، وإيجاد حلول سريعة لها، ضمن لقاءاته الدورية مع المواطنين، التي يحرص على تطبيقها للتواصل المباشر معهم، وبحث مطالبهم .

واستمع الغرياني خلال اللقاء إلى شكاوى المواطنين وطلباتهم كافة، في عدد من القطاعات، والتي جرى توجيهها إلى المختصين، وإنهاء بعضها بشكل فوري، ووجه ببحث ودراسة بعض المطالب التي تحتاج إلى البحث والدراسة، وإيجاد أنسب الحلول التي تتيح حصول كل مواطن على حقه، بما لا يتعارض مع القوانين.

ووجه الغريانى، الجهاز التنفيذي والقطاعات الخدمية بالتواصل مع المواطنين، والحل العاجل والفوري لمشكلاتهم، وتحسين المرافق والخدمات لهم، مؤكدا أنه يتابع حل مشكلات المواطنين شخصيا، بالتنسيق مع جميع الجهات، على أن تسجل الشكاوى مسبقا بإدارة خدمة المواطنين.

وشدد الغرياني، على رؤساء القرى والأحياء بتفعيل اللقاءات الدورية مع المواطنين، والنزول على أرض الواقع، للوقوف على الاحتياجات الفعلية لهم، والعمل على اتخاذ جميع الإجراءات لحل مشكلات المواطنين، وتحسين الخدمات المقدمة لهم، لافتا إلى أنه من حق المواطن أن يجد من يستمع إليه ويحل مشكلاته.

