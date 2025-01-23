ثلاثي هجومي في تشكيل الزمالك أمام مودرن سبورت بالدوري

أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة السويسري كريستيان جروس عن التشكيل الذي سيخوض به الأبيض مباراة مودرن سبورت، المقرر لها في السابعة مساء اليوم الخميس، على ستاد القاهرة الدولي، في إطار مباريات الجولة التاسعة لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

جاء تشكيل الزمالك كالتالي:

حراسة المرمى : محمد عواد. خط الدفاع: أحمد فتوح – حسام عبد المجيد – حمزة المثلوثي – عمر جابر.

خط الوسط: نبيل عماد دونجا – محمد شحاتة – محمد عاطف.

خط الهجوم : مصطفى شلبي – سيف الجزيري – أحمد مصطفى "زيزو".

ويتواجد على مقاعد البدلاء، محمد صبحي وأحمد محمود ومحمود بنتايج ومحمد السيد وسيف جعفر ومحمود عبد الرازق "شيكابالا" وكونراد ميشالاك وحسام أشرف وناصر منسي.