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الخميس 23 يناير 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

ديبالا يقود تشكيل روما ضد ألكمار في الدوري الأوروبي

روما
روما
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أعلن المخضرم كلاوديو رانييري، المدير الفني لفريق روما الإيطالي، التشكيل الأساسي الذي يخوض به مواجهة ألكمار الهولندي، في المباراة التي تجمع بينهما في إطار منافسات الجولة السابعة من مرحلة الدوري في بطولة الدوري الأوروبي.

يحل فريق روما، اليوم الخميس، ضيفًا على نظيره ألكمار بملعب استاد أفاس، في لقاء ينطلق في الثامنة إلا الربع مساء بتوقيت القاهرة.

يقود الأرجنتيني باولو ديبالا تشكيل روما أمام ألكمار، رفقة المدافع الألماني المخضرم ماتس هوملز، في ظل تواجد الظهير الأيمن السعودي سعود عبد الحميد على مقاعد البدلاء.

يحتل روما المركز الرابع عشر في جدول ترتيب مرحلة الدوري في بطولة الدوري الأوروبي برصيد 9 نقاط، بينما يأتي ألكمار في المركز الـ20 وفي رصيده 8 نقاط.

تشكيل روما ضد ألكمار

حراسة المرمى: ميلي سفيلار 

خط الدفاع: محمد زكي سيليك - ماتس هوملز - إيفان نديكان 

خط الوسط: سالماكرز - كونيه - باريديس - بيسيلي - أنخلينو 

وفي الهجوم: باولو ديبالا - أرتم دوبياك.

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