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الخميس 23 يناير 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

رئيس مركز سمالوط يوجه بتكثيف الحملات لإزالة الإعلانات المخالفة

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تابع عويس قاسم الغرياني رئيس مركز ومدينة سمالوط، شن حملة مكبرة بنطاق أحياء مدينة سمالوط لمتابعة أوضاع تقنين الإعلانات ومراجعة تراخيص اللافتات المعلقة على المحال التجارية بمختلف قرى الوحدات المحلية وأحياء المدينة. 

جاء ذلك من خلال تكليفه عرفات عبدالله نائب رئيس مركز ومدينة سمالوط والسادة مسئولي إدارة الإشغالات والاعلانات بالوحدة المحلية لمركز ومدينة سمالوط، حيث تم رفع عدد 50 اعلان والتحفظ عليها بديوان عام الوحدة المحلية لمركز ومدينة سمالوط.  

وشدد الغرياني  على أهمية تكثيف الحملات الدورية والمفاجئة داخل نطاق الوحدات المحلية وأحياء المدينة لإزالة كافة الإعلانات المخالفة، ومنع استغلال المساحات الإعلانية دون وجه حق.

وأكد على اتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية الحازمة تجاه أي مخالفة، بما يضمن الحفاظ على المال العام وتحقيق الانضباط في هذا القطاع الحيوي.

وأشار الغرياني  إلى أن تلك الجهود تأتي في إطار حرص المحافظة على تحسين المظهر الحضاري للمدن والمراكز، مع تنظيم استغلال المساحات الإعلانية بما يحقق موارد مستدامة تعود بالنفع على المواطنين.

عويس قاسم غريانى رئيس المركز أخبار محافظة المنيا