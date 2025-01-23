“صحافة الفيديو وقضايا المرأة”.. كتاب جديد للصحفية هايدي محمد

الخميس 23/يناير/2025 - 07:21 م

تشارك الزميلة الكاتبة هايدي محمد، الصحفية بـ"البوابة نيوز"، بأحدث أعمالها “صحافة الفيديو وقضايا المرأة”، الصادر عن دار العلا للنشر والتوزيع، بالدورة 56 بمعرض القاهرة الدولي للكتاب.

ويتناول الكتاب صحافة الفيديو وأهميتها ونشأتها وتقنياتها الحديثة، ودورها في معالجة قضايا المرأة،

خاصة أن فى الفترة الأخيرة زادت الأزمات والقضايا الصحية المرتبطة بالمرأة في المجتمع المصري، خاصة فى تأثيراتها وفق الموروثات والمعتقدات المجتمعية فى المحافظة على الصحة العامة للمرأة، مما دفع الكاتبة إلى دراسة هذا المجال فى نطاق تطور الوسائل الاتصالية الالكترونية المتاحة بسهولة للمشاهدة والمتابعة، ومنها صحافة الفيديو.



وتقول الكاتبة: “تطورت معالجات صحافة الفيديو وتنوعت قضاياها بشكل عام، والتي ركزت على قضايا المرأة الصحية بشكل خاص، وقد أدت المواقع الصحفية الاخبارية دورًا كبيرًا في تقريب وجهات النظر وإتاحة الفرصة أمام المتابعين بين وسائل متعددة، والسعي لإيجاد خطاب إعلامي يستطيع الدخول في قضايا المرأة، لاسيما قضية الختان وغيرها، وأيضا لما تتمتع به من وجود صحافة الفيديو بها وبث دورها الاجتماعي للجمهور بالصوت الصورة، ولدورها الملحوظ في تمكين الكثيرين من التعبير عن أفكارهم عن طريق نشر فيديوهاتهم وموضوعاتهم التي لا تجد مكاناً لها على صفحات الصحف المطبوعة الرسمية”.