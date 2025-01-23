للعام الثالث.. "سوبر مامي" في معرض الكتاب

الخميس 23/يناير/2025 - 07:06 م

للعام الثالث على التوالي، تشارك الدكتورة غادة عبد الرحيم، أستاذ علم النفس بجامعة القاهرة، في معرض القاهرة الدولي للكتاب، بنصائحها للأمهات من أجل تنشئة سليمة، عبر كتابها "سوبر مامي" الصادر عن الهيئة العامة للكتاب.

في الكتاب، تعيد غادة عبد الرحيم تقديم منهج التربية الحديثة للأطفال في شكل "روشتات نفسية" للأمهات مكتوبة بصياغة تناسب جميع المستويات، وبأسلوب علمي مدعوم بصورة تعبيرية ونماذج علمية، تضع أقدام الأمهات على الطريق الصحيح لخلق جيل قوي وواعي.

وجاءت فكرة الكتاب من التجربة الشخصية لمؤلفته، فهي أم لثلاثة أطفال من الذكور، أنجبت أولهم وهي لا تزال شابة في سن العشرين، ما جعلها أمام تحد كبير، بين كونها في مقتبل العمر تحمل آمالا عملية وطموحات أكاديمية، وبين كونها أصبحت أمًا ولديها مسئوليات كبيرة، مع هذا، قررت القيام بالدورين معا.

تقول: "كان الغالب عليَّ هي أمومتي، وكان أمامي تحدي أكبر في أن أكون مجرد أم عادية، أو أن أصبح "سوبر مامي"، ما دفعتني للاتجاه إلى دراسة علم النفس، والذي استفدت منه كثيرا في تربية الأبناء".



وأكدت مؤلفة "سوبر مامي"، أن الأمومة لا تقتصر فقط على المأكل والمشرب للطفل، ولكنها تشارك في باقي اختيارات حياته، والتي تبدأ باختيار المجتمع المحيط به ونوعية المدرسة التي سيلحق بها "وهنا كانت هناك تحديات كبيرة، ساعدني في تخطيها دراستي في علم النفس التي ساهمت كثيرا في تربية أبناني بشكل صحيح".

تضيف: "في الوقت الحالي، فإن الأم الآن هي "سوبر مامي" بالمعنى الحقيقي، فهي تعمل وتذاكر وترعى الأبناء في نفس الوقت، بينما عليها مواجهة تحديات عدة ومتنوعة في هذا العصر المليئة بوسائل التكنولوجيا وكم هائل من المعرفة الرقمية".