"الصحفيين" تتسلم 4 آلاف كتاب ضمن مبادرة "المليون كتاب" التابعة لوزارة الثقافة

تسلمت نقابة الصحفيين ظهر اليوم 4 آلاف كتاب من إصدارات القطاعات المختلفة لوزارة الثقافة ضمن مبادرة "المليون كتاب"، التي أطلقتها الوزارة تحت شعار "ثقافة لأهل مصر"، في إطار فعاليات افتتاح الدورة الـ56 من معرض القاهرة الدولي للكتاب.

وتشارك نقابة الصحفيين في المبادرة، التي تقدم خدماتها لوزارات التربية والتعليم، والشباب والرياضة، والتعليم العالي، والتضامن، والأزهر الشريف، والكنيسة المصرية.

ووجه خالد البلشي نقيب الصحفيين، الشكر للدكتور أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة على دعمه لمكتبة النقابة عبر مشاركة النقابة ممثلة في اللجنة الثقافية بالمبادرة.

وثمّن نقيب الصحفيين المبادرة، التي ترفع شعار "ثقافة لأهل مصر"، مشيرًا إلى أهمية مثل هذه المبادرات في نشر الثقافة.

وقال محمود كامل وكيل نقابة الصحفيين، ورئيس اللجنة الثقافية إن مبادرة "المليون كتاب"، التي تهدف لتعزيز الوعي الثقافي، وتشجيع المواطنين بمختلف فئاتهم العمرية على القراءة، تستحق الدعم والرعاية من كل الجهات المعنية.

ووجه كامل الشكر لكل قطاعات وزارة الثقافة، والمستشارة الإعلامية للوزارة رضوى هاشم على دورهم في دعم المبادرة، التي تستهدف نشر المعرفة، وإثراء المجتمع المصري بالثقافة والوعي.

ومن المقرر أن تعلن اللجنة الثقافية قريبًا عن إنشاء مكتبة بالنقابة الفرعية في الإسكندرية، وكذلك خطة لتقديم دعم لمكتبات المؤسسات الصحفية القومية، ودعم مكتبات المؤسسات الصحفية الخاصة.