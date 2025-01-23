إقامة مواقف سرفيس وأسواق حضارية لخدمة مواطني مركز البدرشين

تفقدوا اليوم الخميس، إبراهيم الشهابي نائب محافظ الجيزة للمراكز والمدن، ميدانيا، ومحمد مرعي السكرتير العام المساعد للمحافظة، مصرف أبو مسلم (أبو عوض) بناحية كفر المنفى شارع المجزر الآلي بنطاق حي الهرم وزاوية أبو مسلم بمركز أبو مسلم، حيث انتقلت اللجنة المشكلة من محافظ الجيزة وتحت أشراف نائب المحافظ للمراكز والمدن، وذلك لتحديد أمكانية الاستغناء عنه بطول ٤ كم للحد من مظاهر التلوث الناتجة عن المصرف والسير في إجراءات تطوير المنطقة وإنشاء محاور وطرق مرورية من شأنها تسهيل حركة المواطنين، وجاء ذلك في إطار تكليفات المهندس عادل النجار محافظ الجيزة.

ومن ناحية أخري تفقد نائب المحافظ الترعة الجيزاوية بمدينة البدرشين والترعة الشبرامنتية بمنطقة كوبري أبو صير لبحث إمكانية تغطية جانبي الترعتين لإقامة مواقف سرفيس وأسواق حضارية لخدمة مواطني مركز البدرشين.

حضر المعاينة أعضاء اللجنة الدكتورة جيهان عبد الحكيم نائب مدير معهد بحوث الصرف بوزارة الموارد المائية والري والمهندس طه عبد الصادق رئيس حي الهرم وزينهم أدريس رئيس مركز أبو النمرس والمهندس عبدالسلام البغدادي مدير مديرية الزراعية بالجيزة والمهندس محسن عبد الرشيد مدير عام الإدارة العامة لري الجيزة والمهندس محمود سليمان مدير عام الإدارة العامة لصرف شمال الجيزة والمهندس عادل شلبي مستشار شركة مياة الشرب والصرف الصحي بالجيزة والمهندس مجدي عبد العظيم، رئيس جهاز الأملاك بالمحافظة، وبحضور النائب عماد الدرجلي والنائب حازم عويان أعضاء مجلس النواب.