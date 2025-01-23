انطلاق أولى دورات الصحافة المتخصصة لصحفيي وسط الدلتا

بدأت أمس أولى فعاليات دورة تدريبية متخصصة لصحفيي محافظات وسط وشرق الدلتا، والتي تمتد لثلاثة أيام بمركز التدريب المدني التابع لوزارة الشباب والرياضة في دمياط الجديدة.

تشمل الدورة تدريبات على الصحافة الاستقصائية، وصحافة المحمول، واستخدامات الذكاء الاصطناعي في تحسين الصياغات، بمشاركة نخبة من المدربين المتخصصين.

افتتح الدورة نقيب الصحفيين خالد البلشي، ووكيل النقابة للتدريب وتطوير المهنة محمد سعد عبد الحفيظ، ووكيل النقابة للقيد هشام يونس. وخلال الجلسة الافتتاحية، وجه البلشي الشكر لوزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي لدعمه جهود النقابة عبر إتاحة مركز التدريب المدني بأسعار رمزية، مؤكدًا أن النقابة تسعى لنقل التدريبات التخصصية من القاهرة إلى المحافظات، لتصل إلى أكبر عدد من الصحفيين.

وأشار عبد الحفيظ إلى أن مركز تدريب النقابة شهد تطورًا كبيرًا خلال العام الماضي، حيث تم تشغيل إمكاناته بالكامل بشكل احترافي، ما أتاح تنفيذ دورات نوعية في مختلف المحافظات، إلى جانب دعم فرع النقابة في الإسكندرية بمركز تدريب متطور. وحققت لجنة التدريب دخلًا بلغ 1.4 مليون جنيه، ما ساهم في تمويل التوسع التدريبي.

وأكد عبد الحفيظ أن النقابة قدمت خلال العام الماضي نحو 2500 فرصة تدريبية في مختلف فنون الصحافة، وهو رقم غير مسبوق في تاريخ اللجنة، مشيرًا إلى خطط لتوقيع اتفاقيات مع جامعات لتدريب طلاب الإعلام خلال الفترة المقبلة.