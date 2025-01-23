مصر تطلق الاستراتيجية العربية الموحدة للذكاء الاصطناعي

استضافت القاهرة اليوم أعمال الدورة الثامنة والعشرين لمجلس الوزراء العرب للاتصالات والمعلومات، التي نظمتها الأمانة الفنية للمجلس بجامعة الدول العربية. وخلال الجلسة الافتتاحية، تسلّم الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المصري، رئاسة الدورة من دولة الإمارات العربية المتحدة، حيث قام السيد طلال حميد عبد الله بالهول، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات والحكومة الرقمية في الإمارات، بتسليم رئاسة الدورة الجديدة.

التزام بمستقبل رقمي عربي مشترك

اكد الدكتور عمرو طلعت على أهمية تعزيز التعاون العربي في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات كركيزة للتنمية المستدامة وتعزيز الاتصال بين الشعوب العربية.

وأشار إلى تزامن انعقاد الدورة مع الاحتفال بمرور ثمانين عاماً على تأسيس جامعة الدول العربية، مع التركيز على المبادرات الدولية مثل "الميثاق العالمي الرقمي" الذي تبنته الأمم المتحدة.

إطلاق الاستراتيجية الموحدة للذكاء الاصطناعي

أشاد الوزير بالرؤية الاستراتيجية العربية الموحدة للذكاء الاصطناعي التي تهدف إلى تطوير الأداء الحكومي وتحفيز ريادة الأعمال والابتكار في هذا المجال. وأكد أن الاستراتيجية تستهدف جذب الاستثمارات وتحقيق الريادة الرقمية عربياً ودولياً.

محاور عمل الدورة الحالية

استعرض الوزير خمسة محاور أساسية ستعمل عليها الدورة، تشمل:

وضع ميثاق عربي لأخلاقيات الذكاء الاصطناعي. دعم الابتكار وريادة الأعمال في مجال الذكاء الاصطناعي. توحيد معايير حماية البيانات وتعزيز السيادة الرقمية. التنسيق العربي في المحافل الدولية مثل مؤتمر التنمية بالاتحاد الدولي للاتصالات. تعزيز الأمن السيبراني لحماية البنية التحتية الرقمية.

إنجازات الدورة السابقة وتوصيات الدورة الحالية

أشار السيد طلال حميد عبد الله إلى الإنجازات التي تحققت خلال الدورة السابقة، حيث تم تناول أكثر من 91 موضوعاً وطرح 20 ورقة عمل. كما أسفرت الدورة الحالية عن عدة توصيات، من أبرزها:

إطلاق الاستراتيجية العربية الموحدة للذكاء الاصطناعي.

دعم قطاع الاتصالات في فلسطين وإدخال خدمات الجيل الرابع والخامس.

تعزيز التعاون العربي في قضايا الأمن السيبراني والذكاء الاصطناعي.

الإعلان عن اختيار عمان كعاصمة عربية رقمية لعام 2025.

انتخاب مصر رئيساً للمكتب التنفيذي لمجلس الوزراء العرب للاتصالات والمعلومات لمدة عامين، والإمارات نائباً للرئيس.

تعزيز التعاون الإقليمي والدولي

شهد الاجتماع مشاركة فعّالة من ممثلي الدول العربية الذين دعوا إلى تعزيز الجهود المشتركة لتطوير البنية التحتية الرقمية وتحقيق التحول الرقمي، بما يتماشى مع التوجهات العالمية ويعزز التنمية المستدامة في المنطقة.

أكد المشاركون أهمية الاستمرار في تبني استراتيجيات رقمية موحدة لتحقيق التقدم الاقتصادي والاجتماعي للدول العربية. وتم الاتفاق على خطوات عملية لدعم العمل العربي المشترك في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات خلال العامين المقبلين.