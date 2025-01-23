ننشر حيثيات جنايات دمنهور بإحالة قاتل صديقه للمفتي

أحالت محكمة جنايات دمنهور الدائرة السابعة، برئاسة المستشار سامح عبد الله، رئيس المحكمة، قاتل صديقة الوحيد إلى مفتى الديار المصرية، لأخذ الرأي الشرعي في إعدامه، وذلك بعد ثلاث جلسات من المحاكمة، حيث تبين لهيئة المحكمة عدم صحة ادعاء المتهم بوجود علاقة غير مشروعة بين زوجته وصديقه.

وأكدت هيئة المحكمة، في حيثيات حكمها، إنه بعد أن فشل المتهم في تقديم أي دليل على ادعاءاته، وتناقض أقواله مع شهادة زوجته وابنتيه، حيث أن ادعاءاته كانت مجرد أكاذيب تهدف إلى تبرئة نفسه من جريمته، وبناءً على اعتراف المتهم بأنه قتل الضحية بطريقة بشعة وأعاد تمثيل الجريمة أمام النيابة العامة، تم اتخاذ قرار بإحالته إلى مفتى الديار للنظر في جوانب الشريعة المتعلقة بالحكم بإعدامه.

وتابعت المحكمة، إنه تقرر إحالة المتهم إلى مفتى الجمهورية لإبداء الرأي الشرعي بالحكم بإعدامه، بعدما فشل في إثبات دافع الشرف للقتل خلال ثلاث جلسات.

وأكدت محكمة جنايات دمنهور، أن المجني عليه كان ضحية غدر، حيث قتل مرتين بطعنة سكين وبطعنة في شرفه، وأشارت إلى أن القتل جاء بغير مبرر مقبول.

قالت المحكمة في أسباب قرارها أن المجني عليه راح ضحية غدر ممن أحسن إليه وأنه قام بقتله مرتين .. مرة بالطعن بسكين وأخرى بالطعن في شرفه وحقاً ويقيناً يقول رب العزة:

"يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِّنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ ۖ وَلَا تَجَسَّسُوا وَلَا يَغْتَب بَّعْضُكُم بَعْضًا ۚ أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ رَّحِيمٌ".

وقررت المحكمة تحديد جلسة يوم 20 من شهر فبراير 2025 للنطق بالحكم النهائي بحق المتهم العاطل، الذي قتل صديقة الوحيد بسبب ادعاءاته بوجود علاقة غير شرعية بين زوجته والضحية.

أحداث الواقعة

ترجع أحداث الواقعة إلى شهر مايو 2024، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة، إخطاراً من مأمور مركز شرطة أبو المطامير، يفيد العثور على جثة لشخص بمصرف مياه، وعلى الفور توجه ضباط وحدة مباحث مركز شرطة أبو المطامير، لمكان البلاغ، وتم التحفظ على الجثة تحت تصرف النيابة العامة وحرر محضر بالواقعة وجاري العرض على النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وبالانتقال والفحص تبين وجود جثة لشخص مطعون عدة طعنات، وعلى الفور تم تشكيل فريق بحث من إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن البحيرة، بالاشتراك مع ضباط وحدة مباحث مركز شرطة أبو المطامير، لكشف غموض الواقعة.

وكشفت التحريات إلى أن وراء ارتكاب الواقعة، صديق المجنى عليه، الذي اصطحب إلى مكان الواقعة بزعم مساعدته في عمله في الصيد، وعندنا وصولهما لمكان الحادث طعنه عدة طعنات باستخدام سلاح أبيض "سكين"، ثم ألقي بالجثمان في مياه المصرف، وكذا الأداة المستخدمة في الواقعة.

تمكنت مباحث البحير من القبض على المتهم وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، لوجود علاقة غير شرعية بين زوجته والمجنى عليه، وان الهدف من ارتكاب الجريمة، دفاعا عن الشرف.