الاحتلال يعتقل شابين ويهدم منزلًا ويفرض حظر تجول في جنين

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الخميس، شابين أثناء تواجدهما داخل مركبتهما في منطقة دوار عصفور بمدينة جنين.

وأفادت مصادر محلية لوكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" أن الجنود الإسرائيليين أوقفوا الشابين على الطريق الرابط بين شارع نابلس ومدينة جنين، قبل أن يتم اقتيادهما إلى جهة مجهولة.

وفي تطور آخر، أقدمت الجرافات الإسرائيلية على هدم منزل يقع في الجهة الغربية من مخيم جنين، ضمن سلسلة من الإجراءات التصعيدية التي تشهدها المنطقة.

وتزامن ذلك مع تحليق طائرة مسيّرة إسرائيلية فوق المخيم، حيث كانت مزودة بمكبرات صوت أصدرت من خلالها تعليمات بفرض حظر تجول شامل على سكان المخيم اعتبارًا من الساعة الخامسة مساءً.

وخلال هذه العملية، منعت قوات الاحتلال الإسرائيلي سكان المخيم من المغادرة أو الدخول إليه، مهددةً بفرض عقوبات على من يخالف التعليمات.

كما أُبلغ السكان بأن الحظر سيستمر حتى الساعة الخامسة مساءً، مما أدى إلى شلل شبه كامل في حركة الأهالي والمركبات داخل المخيم.