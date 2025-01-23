طلاب جامعة حلوان يشاركون فى الندوة التثقيفية المجمعة الأولى تحت شعار عز مصر في عز شعبها

في إطار تعزيز الوعي الوطني وتنمية روح الانتماء لدى الشباب، شارك طلاب جامعة حلوان في الندوة التثقيفية المجمعة الأولى تحت شعار "عز مصر في عز شعبها" بجامعة القاهرة، والتي نظمتها القوات المسلحة المصرية متمثلة في قوات الدفاع الشعبي والعسكري بالتعاون مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

بحضور اللواء أركان حرب أسامة عبد الحميد داوود قائد قوات الدفاع الشعبي والعسكري، كما انطلقت الفعالية بمشاركة جامعة القاهرة، جامعة المنوفية، جامعة الأزهر، جامعة بني سويف، جامعة عين شمس، جامعة بنها، جامعة حلوان، جامعة مدينة زويل، وجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، بالإضافة إلى جامعة الفيوم. هذه المشاركة الواسعة تعكس التزام المؤسسات التعليمية في مصر بتعزيز الوعي الوطني وتنمية روح الانتماء بين الشباب.

تمت مشاركة طلاب جامعة حلوان تحت رعاية الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان، والدكتور حسام رفاعي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، الدكتور احمد عليق مستشار رئيس الجامعة للأنشطة الطلابية، وإشراف العقيد عماد حمدي مدير إدارة التربية العسكرية، وتأتى هذه الفعالية ضمن سلسلة من الندوات التي تهدف إلى توعية المجتمع الجامعي بالمخاطر والتحديات التي تواجه الوطن.

وأكد الدكتور السيد قنديل على أهمية مثل هذه الفعاليات، حيث تعتبر الندوات التثقيفية فرصة مثالية لطلابنا لاستيعاب القضايا الوطنية والمساهمة الفعّالة في بناء مستقبل وطنهم، مضيفا أن الجامعة تحرص على المشاركة في كافة المحافل القومية التي تهدف إلى زيادة الوعي وتنمية قيم الولاء والانتماء لدى طلابها، مما يتيح لهم التعرف على حجم الإنجازات الوطنية التي تدعو للفخر والاعتزاز بوطنهم.

وأوضح الدكتور حسام رفاعي أن مشاركة الطلاب في هذه الفعاليات تعزز من إدراكهم للمسؤولية الوطنية وتشجع على روح المبادرة والانتماء، مما يساهم في تنمية مهاراتهم القيادية ويؤهلهم لمواجهة التحديات.