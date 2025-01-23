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الخميس 23 يناير 2025
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

بتروجيت يفوز على المصري البورسعيدي بثنائية في الدوري

فريق بتروجيت
فريق بتروجيت
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فاز فريق بتروجيت على نظيره المصري البورسعيدي بهدفين مقابل هدف، خلال المباراة التي أقيمت بينهما مساء اليوم الخميس، على ملعب استاد السويس الجديد، ضمن منافسات الجولة التاسعة من بطولة الدوري الممتاز.

تقدم بتروجيت على المصري بثنائية دون رد في الشوط الأول، سجلها رشاد المتولي ومصطفى الجمال في الدقيقتين 17 و37.

وفي الشوط الثاني، قلص خالد صبحي الفارق للفريق البورسعيدي بهدف في الدقيقة 51.

بتلك النتيجة، رفع بتروجيت رصيده إلى 13 نقطة في المركز السابع في جدول ترتيب الدوري الممتاز، بينما تجمد رصيد المصري البورسعيدي عند 15 نقطة في المركز الخامس.

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