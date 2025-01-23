أبو ريدة يستقبل رئيس الاتحاد الموزمبيقي

استقبل المهندس هاني أبو ريدة رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، اليوم الخميس، فيصل إسماعيل سدات رئيس الاتحاد الموزمبيقي لكرة القدم بمقر مركز المنتخبات الوطنية، في زيارة ودية لمناقشة وبحث سبل التعاون بين الاتحادين المصري والموزمبيقي.

وجدد رئيس الاتحاد الموزمبيقي تهنئته لأبو ريدة بمناسبة فوزه برئاسة الاتحاد المصري بالتزكية، وقام أبو ريدة بإهداء درع الاتحاد المصري لكرة القدم لرئيس الاتحاد الموزمبيقي في ختام الزيارة، معربا عن سعادته بالزيارة وتعزيز التعاون المستمر مع الاتحاد الموزمبيقي خلال المرحلة المقبلة.