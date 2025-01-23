إنشاء مجمع مدارس نوعية في كفر سعد في دمياط

تفقدت الدكتورة شيماء الصديق نائب محافظ دمياط مركز التدريب المهنى لبحث خطة تطويرة لتحقيق اقصي استفادة ودراسة الاستثمار الامثل للمساحات المتاحة لتنفيذ مجمع مدراس نوعية بكفر سعد فى إطار توجيهات الدكتور أيمن الشهابى محافظ دمياط.

وتفقدت المهندسة شيماء الصديق، نائب محافظ دمياط، مركز التدريب المهنى بكفر سعد التابع إلى مديرية التربية والتعليم ، لبحث امكانية تعظيم الاستفادة منة في ورش التدريب والتعليم بالمدارس الفنية وكيفية استفادة الطلاب والأهالي من المعدات والادوات المتوفرة به، ورافقها خلال الزيارة الأستاذ الدكتور عمرو حنفي، مستشار المحافظ للمتغيرات المكانية، و ياسر عمارة، وكيل مديرية التربية والتعليم، ومحمد الشبراوى رئيس الوحدة المحلية لكفر سعد.

وخلال تفقدها للمركز للوقوف على الوضع الحالى للمركز الذى يقع على مساحة ٢٣٠٠٠ متر مربع، طالبت "نائب المحافظ" تشكيل لجنة عاجلة لجرد كافة المعدات الموجودة في المركز لبحث كيفية الاستفادة منها.

وأكدت المهندسة شيماء الصديق، أن اللجنة تهدف إلى تقييم حالة المعدات المتاحة ووضع خطة للاستفادة منها بشكل أمثل في المدارس الفنية وامكانية تطويرة لخدمة المحافظة بالكامل و بحث الأماكن المتاحة الغير مستغلة بالموقع لإنشاء المجمع المدرسي الجديد.

كما طالبت نائب محافظ دمياط، بتقرير أن تقوم اللجنة بإعداد تقرير مفصل يوضح حالة المعدات واقتراحات لاستخدامها في مختلف أقسام المدارس سواء كانت ورش عمل أو مختبرات أو غيرها.

وأوضح الدكتور عمرو حنفي، أن تلك الجهود تأتى في إطار إهتمام المحافظة بملف التعليم العام والمهنى والتكنولوجي، و خطتها نحو تحقيق أقصى استفادة ممكنة من الموارد المتاحة وتجهيز المجمع المدرسي بكل ما يلزم من أدوات ومعدات تعليمية ، لتمكينه من أداء الخطة على أكمل وجه وتحقيق طفرة بهذا القطاع.