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الخميس 23 يناير 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

شاهد.. أحمد عبد القادر يسجل هدف فوز قطر على السد بالدوري

أحمد عبد القادر لاعب
أحمد عبد القادر لاعب فريق قطر القطري
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قاد النجم المصري أحمد عبد القادر فريقه قطر، للفوز على نظيره السد بهدف للا شيء، خلال المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم الخميس، على ملعب استاد جاسم بن حمد، في إطار منافسات الجولة الثالثة عشرة من بطولة الدوري القطري.

شارك أحمد عبد القادر أساسيًا مع قطر ضد السد، ولعب المباراة كاملة، وسجل هدف فوز فريقه على الزعيم.

انتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي بين الفريقين، قبل أن ينجح أحمد عبد القادر في الشوط الثاني في تسجيل هدف فوز قطر على السد.

سجل أحمد عبد القادر هدفه في الدقيقة 83، بكرة رأسية تابعها بعد تمريرة زميله سباستيان سوريا برأسه، ليلتحم من المدافع المغربي رومان سايس ويضعها في الشباك برأسه.

بذلك، لعب أحمد عبد القادر 10 مباريات مع قطر في الدوري القطري، سجل خلالها 4 أهداف، منهم هدف من ركلة جزاء.

انتقل أحمد عبد القادر إلى قطر القطري، مطلع الموسم الجاري لمدة موسم واحد على سبيل الإعارة قادمًا من النادي الأهلي.

بتلك النتيجة، رفع قطر رصيده إلى 13 نقطة، يحتل بها المركز الحادي عشر في جدول ترتيب الدوري القطري، بينما تجمد رصيد السد عند 25 نقطة في المركز الثالث.

هدف أحمد عبد القادر

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