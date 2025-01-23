زيلينسكي: ترامب والرئيس الصيني فقط هما القادران على دفع بوتين للسلام

أعرب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي عن اعتقاده أن الرئيسين الأمريكي دونالد ترامب والصيني شي جين بينج فقط هما القادران على دفع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى السلام.

وقال زيلينسكي - في تصريحات إعلامية على هامش المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس - "أعتقد أن شي جين بينج يمكنه دفع بوتين إلى السلام، وكذلك ترامب لأنهما الأقوى، لا أعتقد أن هناك آخرين يمكنهم القيام بذلك لأن اقتصاد روسيا بعد كل العقوبات يعتمد بشكل كبير على الصين وعلى قرارات الرئيس الصيني"، وفقا لما أوردته وكالة أنباء "يوكرينفورم" الأوكرانية.

وأضاف الرئيس الأوكراني "ربما يكون من المنطقي أن يجري ترامب وشي حوارا بشأن كيفية الضغط على بوتين معا".

كما أكد زيلينسكي أنه لا ينبغي إجراء أي مفاوضات سلام دون مشاركة أوكرانيا، وأن القضية الأكثر أهمية في مثل هذه المفاوضات هي ضمانات أمنية فعالة لأوكرانيا.

يُشار إلى أن ترامب صرح أمس على وسائل التواصل الاجتماعي بأنه يحب الشعب الروسي وأنه لا يسعى إلى إيذاء روسيا، ولكنه قال إنه "لن يكون أمامه خيار سوى فرض مستويات عالية من الضرائب والتعريفات الجمركية والعقوبات على البضائع من روسيا إذا رفضت موسكو اتفاق سلام في أوكرانيا".