تعدّ تجاعيد العين من المشكلات الجمالية التي تؤرق العديد من النساء، حيث تؤثر بشكل مباشر على مظهر الوجه وإشراقته، ومع التقدم في العمر تصبح البشرة حول العينين أكثر عرضة لعلامات الشيخوخة بسبب حساسيتها العالية، ولكن بفضل الطبيعة، يمكن الاعتماد على مكونات بسيطة وفعالة لمكافحة هذه المشكلة واستعادة نضارة البشرة، وتقدم لكم “البوابة نيوز” 5 وصفات طبيعية لمحاربة تجاعيد العين، وفقًا لما تم نشره بموقع "Ashpveda".

1- القهوة: سر مضادات الأكسدة

تحتوي القهوة على مضادات أكسدة قوية تحمي البشرة من التجاعيد وتعزز الدورة الدموية، مما يقلل من الجفاف حول العينين.

طريقة التحضير:

- اخلطي ملعقتين من القهوة الناعمة مع ملعقة من العسل وقطرات من ماء الورد.

- ضعي الخليط برفق حول العينين واتركيه لمدة 15 دقيقة.

- كرري الوصفة مرتين أسبوعيًا للحصول على بشرة نضرة وشابة.

2- زيت جوز الهند: ترطيب عميق وتعزيز الكولاجين

يُعرف زيت جوز الهند بخصائصه المغذية لاحتوائه على الفيتامينات والأحماض الدهنية التي تحفز إنتاج الكولاجين الطبيعي، ما يساعد في تقليل ظهور التجاعيد. طريقة الاستخدام:

- دفئي كمية صغيرة من زيت جوز الهند وضعيها حول العينين بلطف.

- اتركيه طوال الليل للحصول على نتائج ملحوظة.

3- بياض البيض: شد البشرة وتغذيتها

يمثل بياض البيض مصدراً طبيعياً للبروتين والكولاجين الذي يمنح البشرة ترطيباً عميقاً ويشدها لمكافحة علامات التقدم في العمر.

طريقة التحضير:

- اخفقي بياض البيض جيداً وضعيه حول العينين.

- اتركيه حتى يجف ثم اغسليه بالماء الفاتر.

- يُفضل تكرار الوصفة مرتين أسبوعياً للحصول على بشرة مشدودة.

4- الموز: مضاد طبيعي للشيخوخة

يحتوي الموز على مضادات الأكسدة التي تعزز مرونة البشرة وتقلل من ظهور التجاعيد.

طريقة الاستخدام:

- اهرسي موزة ناضجة حتى تصبح ناعمة تماماً.

- وزعي الخليط باستخدام قطنة ناعمة حول العينين.

- اتركيه لمدة 15 دقيقة ثم اغسليه بالماء البارد.

5- الخيار: التبريد والترطيب

الخيار من أشهر المكونات الطبيعية لترطيب البشرة وشدها بفضل احتوائه على مضادات الأكسدة والإنزيمات التي تقلل من التجاعيد.

طريقة الاستخدام:

- قطّعي شريحتين رفيعتين من الخيار وضعيهما تحت العينين.

- اتركيهما لمدة 15 دقيقة.

- كرري العملية مرتين أسبوعياً للحصول على نتائج فعالة.