أبو شامة: مصر تبذل كل الجهد طوال الوقت لحماية الشعب الفلسطيني

قال محمد مصطفى أبو شامة، مدير المنتدى الاستراتيجي للفكر والحوار، إنّ مصر تبذل كل الجهد طوال الوقت لحماية الشعب الفلسطيني ومنع اندلاع مزيد من العمليات التي تمثل تهديدا على سلامته وانتهاكا لكل المواثيق والاتفاقات الدولية.



وأضاف "أبو شامة"، في لقاء مع الإعلامية مارينا المصري، مقدمة برنامج "مطروح للنقاش"، عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أن مصر تحاول إثناء جيش الاحتلال الإسرائيلي عن توسيع عمليات الانتقال من غزة إلى الضفة كما تابعناها في الأيام الأخيرة.



وتابع، أن الموقف المصري يسعى دائما إلى نزع فتيل مثل هذه الأزمات، ومصر لها العديد من المواقف السابقة في عمليات مشابهة.



ولفت، إلى أن التاريخ القريب للعمليات الإسرائيلية التي استهدفت مدينة جنين يجعلنا نتفهم ما يجري هذه الأيام، وقبل طوفان الأقصى بأشهر قليلة، كان هناك عملية كبيرة في مخيم جنين قبل أشهر من الطوفان في يوليو 2023، وكانت الضفة الغربية مسرح عمليات متتالية، وكانت غزة بعيدة عن كل هذه الصراعات، مشددًا، على أن الضفة مستهدفة منذ سنوات وتمثل مسرح عمليات دائم لجيش الاحتلال الإسرائيلي.