أمانة الاستثمار بـ"مستقبل وطن" تعقد اجتماعا تنظيميا لمناقشة خطة عملها

نظمت أمانة الاستثمار المركزية بحزب مستقبل وطن، برئاسة الدكتور سمير صبري، ورشة عمل حوارية تفاعلية لتحسين مناخ الاستثمار وبيئة العمل وتنفيذ البرنامج الخاص برد الأعباء التصديرية، وذلك في المقر الرئيسي للحزب بالقاهرة الجديدة.

جاء ذلك بحضور النائب محمد حلاوة، الأمين العام المساعد للحزب، والدكتور فخري الفقي أمين الشؤون الاقتصادية المركزية، والأمناء المساعدين وأعضاء هيئة مكتب أمانة الاستثمار المركزية، فضلا عن مشاركة عدد من أمناء المحافظات.

وفي البداية، أوضح النائب محمد حلاوة، أن الحزب يولي اهتمامًا كبيرًا لحل كافة التحديات الاقتصادية التي تواجه الدولة المصرية، كما تحدث عن أهمية ضرورة تبني منصة شاملة للصناعة المصرية تتيح عرض جميع الصناعات أمام المصدرين بما يساهم في تعميق الصناعة الوطنية وسد الفجوة الدولارية، مضيفا أن رؤية الحزب ترتكز على دراسة سبل تنمية الصادرات ودعم الصناعات المحلية كخطوة استراتيجية لدفع عجلة الاقتصاد.

من جهته، أكد الدكتور سمير صبري أن الحكومة المصرية تعمل على مناقشة مشروع رد أعباء الصادرات ودعم المصدرين، مشيرا إلى أنه سيتم تنظيم ورش عمل صغيرة بمشاركة الأطراف المعنية للوصول إلى رؤية واضحة وشاملة تسهم في تعزيز الصادرات، مشددا على ضرورة وضع حلول فعالة تدعم قطاع التصدير وتعزز تنافسيته في الأسواق العالمية.



وفي سياق متصل، أشار الدكتور فخري الفقي، إلى أن تطوير البنية التحتية يُعد إنجازًا ضخمًا يسهم بشكل مباشر في تعزيز التصدير وتقليل التكلفة على المنتجين، مشددًا على أهمية البناء على ما تم تحقيقه في هذا المجال، موضحا أن القطاع الخاص يتمتع بمرونة وقدرة على المناورة خلال الأزمات ما يجعله شريكًا أساسيًا في دعم الاقتصاد الوطني.

وأكد المشاركون أهمية دعم الصادرات حيث تم عرض وجهات النظر حول كيفية تنمية الصادرات المصرية وتطويرها، مع التركيز على طرح حلول عملية لتعزيز تنافسية القطاع التصديرية كما تم تناول المشاكل والتحديات التي يواجهها المستثمرون في هذا المجال، بما في ذلك أهمية تحسين بيئة الاستثمار والبنية التحتية.