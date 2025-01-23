تنصيب إليزابيث الأولى وإطلاق أول تلفاز.. أبرز أحداث 23 يناير

تمتلئ صفحات التاريخ منذ قرون وحتى العصر الحديث، بالأحداث التي وقعت في مثل هذا اليوم، الثالث والعشرون من يناير، الذي صادف العديد من المناسبات الاجتماعية والسياسية المهمة.

وتستعرض “البوابة نيوز” في السطور التالية، مجموعة من أبرز الأحداث المهمة التي شهدتها العديد من دول العالم في مثل هذا اليوم، كالتالي:

1- تنصيب إليزابيث الأولى (1556)

شهدت إنجلترا تتويج الملكة إليزابيث الأولى التي قادت البلاد في فترة ازدهار فني وثقافي وسياسي، وقد عرفت بذكائها وقدرتها على تعزيز نفوذ إنجلترا كقوة عالمية.

2- انتهاء الحرب الفرنسية الإسبانية (1712)

وقع الطرفان على معاهدة أوترخت التي أنهت نزاعاً طويلاً بينهما، مما ساعد على إعادة الاستقرار إلى أوروبا وأثر في رسم الحدود السياسية الحديثة.

3- إطلاق أول جهاز تلفاز (1926)

في هذا اليوم، قدم المخترع الإسكتلندي جون لوجي بيرد أول عرض عملي للتلفاز، وهو اختراع أحدث تحولاً كبيراً في وسائل الإعلام والترفيه.

4- انطلاق أول رحلة تجارية بطائرة كونكورد (1976)

كانت هذه الطائرة الأسرع من الصوت رمزاً للتقدم التكنولوجي في مجال الطيران، حيث ربطت أوروبا وأمريكا بسرعة فائقة وأحدثت نقلة نوعية في السفر الجوي.

5- تأسيس الاتحاد الاقتصادي للبلدان الأفريقية (1963)

اجتمعت الدول الإفريقية لتعزيز التعاون الاقتصادي فيما بينها، ما مهد الطريق لنهضة اقتصادية وتحقيق تقدم ملموس في التنمية داخل القارة.

6- زلزال قوي يضرب كولومبيا (1999)

تعرضت كولومبيا لزلزال مدمر بلغت قوته 6.2 درجات، مخلفاً دماراً واسع النطاق وخسائر بشرية كبيرة، مما أبرز أهمية التخطيط والاستجابة للكوارث.

7- اغتيال فيليب دوك أورليانز (1793)

في خضم الثورة الفرنسية، أُعدم فيليب بسبب دعمه للنظام الملكي، وهو ما أثار موجة جديدة من الاضطرابات السياسية والاجتماعية في فرنسا.

8- اتفاقية لحماية حقوق المرأة (1918)

وقعت الولايات المتحدة على أول اتفاقية تمنح النساء حقوق التصويت، ما كان خطوة رئيسية نحو المساواة بين الجنسين.

9- افتتاح أول خط سكك حديدية عابر للقارات (1863)

ربط الخط الجديد شرق وغرب الولايات المتحدة، ما سهّل التنقل والتجارة وأدى إلى توسع اقتصادي كبير في البلاد.

10- الإعلان عن اكتشاف عنصر الروبيديوم (1861)

اكتشف العالمان الألمانيان بونزن وكيرشوف هذا العنصر الكيميائي النادر، مما أسهم في تطوير علوم الكيمياء بشكل كبير.