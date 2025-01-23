298 شاحنة مساعدات إنسانية تدخل غزة عبر معبر رفح

نقل الإعلامي همام مجاهد، الموفد من قناة "القاهرة الإخبارية"، أن الجانب المصري لمعبر رفح البري شهد اليوم الخميس دخول 298 شاحنة محملة بالمساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، من بينها 22 شاحنة تحمل وقودًا.

وأوضح أن الشاحنات توجهت إلى معبري العوجة وكرم أبو سالم خلال الساعات الماضية.

في سياق متصل، دخل اتفاق وقف إطلاق النار في غزة حيز التنفيذ صباح الأحد الماضي عند الساعة الحادية عشرة.

وشهد هذا الاتفاق، الذي يمتد في مرحلته الأولى لمدة 42 يومًا، تسليم حركة حماس ثلاث محتجزات إسرائيليات مقابل إفراج الاحتلال الإسرائيلي عن 90 أسيرًا فلسطينيًا.

وبالإضافة إلى المساعدات الإنسانية، تضمنت الشاحنات القادمة من مصر معدات طبية مخصصة لدعم مستشفيات غزة، بالإضافة إلى كميات من الوقود اللازم لتشغيل مولدات الكهرباء ومحطات المياه.

تأتي هذه الإمدادات وسط أزمة حادة يعاني منها القطاع نتيجة نقص الكهرباء والمياه.

وكانت مصر وقطر والولايات المتحدة قد أعلنت يوم الأربعاء الماضي عن نجاح الوساطة في التوصل إلى اتفاق بين إسرائيل وحركة حماس لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، يتضمن تبادلًا للأسرى والمحتجزين بين الجانبين.