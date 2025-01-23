رئيس "الأسقفية" يناقش استراتيجيات العام الجديد ودور الكنيسة في المجتمع

اجتمع اليوم، رئيس الأساقفة الدكتور سامي فوزي رئيس أساقفة إقليم الإسكندرية للكنيسة الأسقفية الأنجليكانية، بقساوسة وشمامسة الكنيسة من مختلف المحافظات، بمناسبة العام الجديد، وذلك بكاتدرائية جميع القديسين الأسقفية في الزمالك.

افتتح رئيس الأساقفة الاجتماع بتهنئة الحاضرين بحلول العام الجديد، مؤكدًا على أهمية رسالة الكنيسة ودورها الفعّال في خدمة المجتمع تحت شعار: “كنيسة حية لمجتمع أفضل”.

وتناول الاجتماع مناقشة عدد من القضايا المحورية التي تهدف إلى تعزيز دور الكنيسة في خدمة المجتمع، مع التركيز على تحقيق وحدة الفكر بين أعضائها. كما تم تسليط الضوء على كيفية معالجة التحديات التي قد تواجه الكنيسة في العام الجديد، من خلال التعاون والعمل بروح الفريق لتحقيق الأهداف المشتركة.

وأكد رئيس الأساقفة على أهمية وضع استراتيجيات واضحة للعام الجديد، تهدف إلى تعزيز خدمة الكنيسة وتأثيرها في المجتمع، مشددًا على ضرورة تحديد أهداف عملية قابلة للتنفيذ، مع وضع خطط مدروسة تسهم في تحقيق رؤية الكنيسة ودورها الروحي والاجتماعي.