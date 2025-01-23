رسميًا.. يوفنتوس يتعاقد مع صاحب حلم ضياع المونديال عن فرنسا

أعلن نادي يوفنتوس الإيطالي، اليوم الخميس، تعاقده رسميًا مع مهاجم باريس سان جيرمان الفرنسي في فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

تعاقد يوفنتوس مع المهاجم الفرنسي راندال كولو مواني في الميركاتو الشتوي الحالي، قادمًا من باريس سان جيرمان على سبيل الإعارة حتى يونيو 2025.

خرج كولو مواني من حسابات الإسباني لويس إنريكي المدير الفني لفريق باريس سان جيرمان، ليقرر الخروج معارًا إلى يوفنتوس بحثًا عن فرصة للعب بشكل أساسي.

كولو مواني

خاض كولو مواني 54 مباراة في جميع المسابقات مع باريس سان جيرمان، سجل خلالها 11 هدفًا وقدم 7 تمريرات حاسمة.

وذكرت تقارير صحفية أن صفقة انتقال كولو مواني إلى يوفنتوس من باريس سان جيرمان، قدرت بـ3.60 مليون يورو.

كولو مواني صاحب حلم ضياع المونديال عن فرنسا

اشتهر كولو مواني بأنه صاحب الفرصة الثمينة والشهيرة، التي أهدرها مع منتخب فرنسا في نهائي كأس العالم قطر 2022.

أهدر راندال كولو مواني انفرادًا تامًا بحارس منتخب الأرجنتين إيميليانو مارتينيز، حيث وضع الكرة في ساقه، في الوقت القاتل من المباراة، ليضيع فرصة ذهبية لمنتخب بلاده لحصد اللقب بعدما كانت النتيجة تشير بالتعادل 3-3، ليتجه النهائي إلى ركلات الترجيح ويتوج المنتخب الأرجنتيني بالمونديال القطري بقيادة نجمه ليونيل ميسي.