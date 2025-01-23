المركزي للتعبئة العامة والإحصاء يشارك في معرض القاهرة الدولي للكتاب

يشارك الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في معرض القاهرة الدولي للكتاب، الحدث الثقافي الأعرق على مستوى العالم العربي وإفريقيا، والذي يقام تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، ويفتتحه وزير الثقافة الدكتور أحمد هنو، ورئيس الهيئة المصرية العامة للكتاب الدكتور أحمد بهي الدين.

ينـطلق المعرض هذا العام في الفترة من 23 يناير حتى 5 فبراير بمركز مصر للمعارض الدولية، تحت شعار "إقــرأ... في البـدء كـان الكلـمة" وتُكرم سلطنة عمان كضيف شرف لهذا العام، تعزيزاً للعلاقات الثقافية العريقة بين البلدين.

تحت قيادة اللـواء خـيرت بركـات، يؤكد الجهاز حرصه على تعزيز الوعي الإحصائي والعلمي بين كافة فئات المجتمع، حيث يقدم جناحه في صالة 3، جناح B7، مجموعة متنوعة من الإصدارات والدوريات الإحصائية التي تغطي مختلف المجالات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية.

انـــطلاقاً من الاهتمام ببناء الإنسان المصري، وفي إطار توجيهات فخامة الرئيس لتحقيق أهداف مبادرة «بـداية جـديدة لـبناء الإنسـان المصـري»، و دعم الاستثمار في رأس المال البشري يقدم مركز تنمية الموارد البشرية التابع للجهاز برامج تدريبية في مجالات تكنولوجيا المعلومات، التنمية البشرية، اللغات، والدورات المتخصصة للأطفال، مع خصومات خاصة لزوار المعرض. من خلال تنفيذ برامج متكاملة تستهدف تنمية الفرد، وصقل المهارات، وتعزيز القدرات الإبداعية، بما يسهم في تحقيق رؤية شاملة لبناء الإنسان المصري على أسس علمية ومستدامة.

و في إطار السعي لغرس روح الإنتماء وتنمية وعي الطفل، يخصص الجهاز ركنا للطفل يقدم فيه أنشطة ترفيهية وقصصاً كرتونية مترجمة لعدة لغات، بالإضافة إلى ألعاب تعليمية تساهم في بناء المهارات وتنمية الحس الإبداعي لدى الأطفال. تأتي هذه الجهود استكمالاً لدور الجهاز في نشر الوعي الإحصائي وترسيخه بين الأجيال الصاعدة، لبناء جيل واعٍ ومطلع.

يدعو الجهاز جميع فئات المجتمع لزيارة جناحه بمعرض القاهرة الدولي للكتاب، في صالة 3، جناح B7، للتعرف على أحدث المؤشرات والإحصائيات، والاستفادة من البرامج المميزة، والاستمتاع بالأنشطة المتنوعة التي تم إعدادها خصيصاً لتلبية اهتمامات الزوار.

مــعاً، نعمل على تـعزيز المـعرفة والارتـقاء بالـوعي الثـقافي والإحصـائي لتحقـيق نهـضة مجتمعية مستدامـة.