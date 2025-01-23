عيد الشرطة.. المحافظ ومدير أمن مطروح يضعان إكليل الزهور على النصب التذكاري

وضع اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، اليوم الخميس، يرافقه اللواء حاتم حداد مساعد وزير الداخلية مدير أمن مطروح، واللواء حاتم زهران قائد المنطقة الغربية العسكرية؛ إكليل الزهور على النصب التذكاري بقوات الأمن وقراءة الفاتحة على شهداء الشرطة.

جاء ذلك بحضور الدكتور إسلام رجب نائب المحافظ، واللواء مجدى الوصيف السكرتير العام، وقيادات الشرطة بمطروح، والمنطقة الغربية العسكرية.

ووجه محافظ مطروح التهنئة نيابة عن جميع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة للواء حاتم حداد مساعد وزير الداخلية مدير أمن مطروح ولجميع قيادات وضباط وصف وجنود الشرطة بمطروح؛ بمناسبة عيد الشرطة والذكرى ٧٣ لصمود رجال الشرطة أمام قوات الاحتلال الإنجليزي في الإسماعيلية عام ١٩٥٢.

وأكد محافظ مطروح اللواء خالد شعيب على دور رجال الشرطة البواسل في حماية الأمن الداخلي وتحقيق مزيد من الأمن والاستقرار بما انعكس على جهود التنمية، ودورهم الفاعل في حفظ الأرواح والممتلكات، وما يقدمه أبطال الشرطة كمصدر عزة وفخر من بطولات وتضحيات في سجل التاريخ جنبا إلى جنب مع رجال القوات المسلحة من أجل حماية مصر وشعبها العظيم.

وفي نهاية الاحتفال تم تبادل الدروع، كما أهدى رجال الشرطة الورد في شوارع المدينة للمواطنين وقائدى السيارات، احتفالا بهذه المناسبة الوطنية العزيزة على قلوب المصريين جميعا.

محافظ ومدير أمن مطروح يضعان إكليل الزهور على النصب التذكاري

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