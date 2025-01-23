استقرار أسعار الذهب وعيار 21 يسجل 3800 جنيها

استقرار نسبي في أسعار الذهب بالأسواق المحلية خلال تعاملات اليوم الخميس، في حين تراجعت الأوقية بالبورصة العالمية، متأثرة بعمليات جنى الأرباح، وصدور بعص البيانات الاقتصادية الأمريكية.

وقال المهندس، سعيد إمبابي، عضو شعبة الذهب والمجوهرات، إن أسعار الذهب بالأسواق المحلية، تشهد استقرارًا نسبيًا خلال تعاملات اليوم، ومقارنة بختام تعاملات أمس، ليسجل سعر جرام الذهب عيار 21 مستوى 3800 جنيه، في حين تراجعت الأوقية بالبورصة العالمية بقيمة 14 دولارًا لتسجل مستوى 2743 دولارًا.

وأضاف إمبابي، أن جرام الذهب عيار 24 سجل 4343 جنيهًا، وجرام الذهب عيار 18 سجل 3257 جنيهًا، فيمَا سجل جرام الذهب عيار 14 نحو 2533 جنيهًا، وسجل الجنيه الذهب نحو 30400 جنيه.

وارتفعت أسعار الذهب بالأسواق المحلية بنحو 10 جنيهات خلال تعاملات أمس الأربعاء، حيث افتتح سعر جرام الذهب عيار 21 التعاملات عند مستوى 3790 جنيهًا، واختتم التعاملات عند مستوى 3800 جنيه، في حين ارتفعت أسعار الذهب بالبورصة العالمية، وبقيمة 14 دولارًا، حيث افتتحت الأوقية التعاملات عند مستوى 2743 دولارًا، واختتمت التعاملات عند مستوى 2757 دولارًا.

أوضح، إمبابي، أن أسعار الذهب بالبورصة العالمية، تراجعت متأثرة بعمليات جنى أرباح أوسع بعد ارتفاع عنيف لمدة ثلاثة أيام حقق فيها مكاسب بأكثر من 2.0%، بجانب صدور بيانات اقتصادية كشفت عن ارتفاع في طلبات البطالة إلى أعلى مستوى جديد في ستة أسابيع.

وأضاف أن الأسواق العالمية تترقب خطاب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن بعد خلال المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس.

وأشار إلى أن سعر الذهب بالبورصة العالمية تداول بالقرب من أعلى مستوى له منذ الأول من نوفمبر، وذلك بفعل عدم اليقين بشأن سياسات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التجارية، والتي دفعت للمستثمرين للتحوط بالذهب.

وأضاف، أن التوقعات بخفص الفيدرالي الأمريكي لأسعار الفائدة مرتين هذا العام، عززت من الطلب على الذهب.

وأثارت تصريحات ترامب بشأن التعريفات الجمركية مخاوف بشأن موجة جديدة من حرب التجارة العالمية، مما عزز الطلب على الأصول الآمنة ورفع سعر الذهب إلى أعلى مستوى له منذ أوائل نوفمبر.