محافظ كفرالشيخ: التوسع في إنشاء محطات الطاقة الشمسية

تابع اللواء علاء عبدالمعطي، محافظ كفرالشيخ، آليات تنفيذ خطة المحافظة فى حصر وتحديد المواقع الأنسب لإقامة محطات لإنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية، تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بالتوسع في استخدام الوحدات الصغيرة لإنتاج الطاقة الكهربائية من الطاقة الشمسية، خلال الاجتماع الذى عقده اللواء محمد شوقي بدر، السكرتير العام للمحافظة، اليوم الخميس، بحضور رؤساء المراكز والمدن ومسؤولي الشركة القابضة للكهرباء بالمحافظة، والقيادات التنفيذية بالجهات المعنية.

وقد جرى استعراض بعض الأماكن التي تصلح لإنشاء وحدات لإنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية، بما في ذلك أسطح المباني والمنشآت الحكومية والأراضي المناسبة لذلك، في إطار خطة الدولة لتحقيق الاستدامة البيئية وتعزيز استخدام مصادر الطاقة المتجددة.

وأكد محافظ كفر الشيخ، على أهمية هذا المشروع في دعم جهود التنمية المستدامة، وتعزيز جهود الدولة في توفير الطاقة النظيفة، بالإضافة إلى توفير فرص عمل جديدة وتحقيق وفورات اقتصادية لصالح تحسين الخدمات لأهالينا بالمحافظة.