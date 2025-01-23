ads
الخميس 23 يناير 2025
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

محافظ كفرالشيخ: التوسع في إنشاء محطات الطاقة الشمسية

لإنتاج الكهرباء على مستوى المحافظة..

اللواء علاء عبدالمعطي
اللواء علاء عبدالمعطي محافظ كفرالشيخ
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

تابع اللواء علاء عبدالمعطي، محافظ كفرالشيخ، آليات تنفيذ خطة المحافظة فى حصر وتحديد المواقع الأنسب لإقامة محطات لإنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية، تنفيذاً لتوجيهات  الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بالتوسع في استخدام الوحدات الصغيرة لإنتاج الطاقة الكهربائية من الطاقة الشمسية، خلال الاجتماع الذى عقده اللواء محمد شوقي بدر، السكرتير العام للمحافظة، اليوم الخميس، بحضور رؤساء المراكز والمدن ومسؤولي الشركة القابضة للكهرباء بالمحافظة، والقيادات التنفيذية بالجهات المعنية.

وقد جرى استعراض بعض الأماكن التي تصلح لإنشاء وحدات لإنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية، بما في ذلك أسطح المباني والمنشآت الحكومية والأراضي المناسبة لذلك، في إطار خطة الدولة لتحقيق الاستدامة البيئية وتعزيز استخدام مصادر الطاقة المتجددة.

وأكد محافظ كفر الشيخ، على أهمية هذا المشروع في دعم جهود التنمية المستدامة، وتعزيز جهود الدولة في توفير الطاقة النظيفة، بالإضافة إلى توفير فرص عمل جديدة وتحقيق وفورات اقتصادية لصالح تحسين الخدمات لأهالينا بالمحافظة.

الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية اللواء علاء عبدالمعطي محافظ كفرالشيخ إنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية كفرالشيخ محافظ كفرالشيخ