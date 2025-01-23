تريزيجيه يقود تشكيل الريان أمام الدحيل في الدوري القطري

أعلن البرتغالي أرتور جورج، المدير الفني لفريق الريان، الذي يضم بين صفوفه النجم المصري محمود حسن تريزيجيه، التشكيل الأساسي الذي يخوض به مواجهة الدحيل، في المباراة التي تجمع بينهما في إطار منافسات الجولة الثالثة عشرة من بطولة الدوري القطري.

يستضيف فريق الريان بقيادة تريزيجيه، اليوم الخميس، نظيره الدحيل على ملعب استاد أحمد بن علي، في لقاء ينطلق في السادسة إلا الربع مساء بتوقيت القاهرة.

يقود تريزيجيه تشكيل الريان أمام الدحيل، إذ يتواجد على رأس الهجوم رفقة المهاجم البرازيلي روجر جيديس.

شارك محمود حسن تريزيجيه مع الريان في 9 مباريات في الدوري القطري، سجل خلالها 3 أهداف وصنع 3 أخرى.

تعاقد الريان القطري مع محمود حسن تريزيجيه لمدة موسم واحد على سبيل الإعارة قادمًا من طرابزون سبور التركي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية.

تشكيل الريان ضد الدحيل