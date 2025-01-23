تعرف على مواصفات هاتف Galaxy S25 Ultra

أعلنت شركة سامسونج إليكترونيكس بالتعاون مع شركة Corning عن إطلاق هاتفها الجديد Galaxy S25 Ultra، الذي يُعد الأول من نوعه المزود بزجاج سيراميكي مضاد للانعكاس من نوع Corning® Gorilla® Armor 2.

هذه التقنية الرائدة تقدم معياراً جديداً في متانة ووضوح شاشات الهواتف الذكية، مما يمثل تطوراً نوعياً في تصميم الأجهزة المحمولة.

يتميز Gorilla Armor 2 بقوة استثنائية، حيث أظهرت الاختبارات أنه يتحمل السقوط من ارتفاع 2.2 متر على أسطح تحاكي الخرسانة، متجاوزاً أداء الزجاج السيراميكي التقليدي.

هذا التطور يجعل هاتف Galaxy S25 Ultra خياراً مثالياً للمستخدمين الباحثين عن الأجهزة التي تتحمل تحديات الحياة اليومية.

إضافةً إلى متانته الفائقة، يتمتع الزجاج الجديد بخاصية تقليل الانعكاسات السطحية بشكل ملحوظ، مما يعزز من تباين الشاشة ويوفر تجربة مشاهدة مثالية سواء تحت أشعة الشمس أو في الإضاءة الداخلية، مما يجعل Galaxy S25 Ultra رفيقاً موثوقاً في جميع الظروف.

تعزيز الشراكة بين سامسونج وCorning

أكد كوانججين باي، نائب الرئيس التنفيذي بشركة سامسونج، أن هذا التعاون يعكس التزام سامسونج بتقديم تجربة مستخدم فائقة الجودة. وأضاف: "مع هاتف Galaxy S25 Ultra، نقدم مزيجاً من الابتكار والمتانة، لنواصل ريادتنا في تلبية توقعات المستخدمين حول العالم".

من جانبه، أشاد ديفيد فيلاسكويز، نائب الرئيس والمدير العام لشركة Corning® Gorilla® Glass، بالشراكة مع سامسونج، قائلاً: “يتيح لنا Gorilla Armor 2 تقديم مزيج مثالي من الوضوح البصري والمتانة، مما يعزز تجربة المستخدم”.