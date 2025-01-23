غرفة سوهاج تبحث استعدادات شهر رمضان مع حماية المستهلك لمتابعة الأسواق

عقدت غرفة سوهاج التجارية برئاسة النائب خالد أبو الوفا، رئيس مجلس إدارة الغرفة وعضو مجلس الشيوخ، اجتماعا موسعاً مع ممثل جهاز حماية المستهلك اللواء أشرف نصحي المشرف على فرعي الجهاز بسوهاج وأسيوط

شهد الاجتماع مشاركة واسعة من أصحاب محلات المواد الغذائية ومحلات الجزارة، حيث جرى مناقشة الوضع الحالي للأسعار وآليات تثبيتها، مع التأكيد على توفير مختلف السلع الاستهلاكية والمواد الغذائية بكميات كافية وبأسعار مناسبة لتلبية احتياجات المواطنين خلال الشهر الكريم.

كما تم التشديد على ضرورة متابعة الأسواق بشكل دوري لضمان استقرارها وتجنب حدوث أي زيادات غير مبررة في الأسعار.

وفي كلمته، أكد النائب خالد أبو الوفا أن غرفة سوهاج التجارية تعمل جاهدة على تحقيق التوازن في السوق بالتعاون مع جهاز حماية المستهلك والتجار لضمان توافر جميع السلع الأساسية للمواطنين بأسعار تناسب الجميع.

وأوضح أبو الوفا، في بيان صحفي اليوم، أن الاستعداد لشهر رمضان يمثل تحديًا يتطلب تكاتف الجهود من جميع الأطراف لتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين في ظل الظروف الاقتصادية الحالية.

وأشار أبو الوفا إلى أن الغرفة ملتزمة بدورها في متابعة الأسواق لضمان توفير السلع بجودة عالية وأسعار عادلة، مع العمل على إزالة أي معوقات تواجه التجار، قائلًا: "نسعى من خلال هذا الاجتماع إلى تعزيز الشراكة مع جهاز حماية المستهلك وأصحاب المحال التجارية لضمان استقرار الأسواق وتوفير احتياجات المواطنين دون أي استغلال ويعد هذا واجب وطني يجب أن يتحمله الجميع ونحن في الغرفة نضع مصلحة المواطن السوهاجي فوق كل اعتبار".

كما وجه أبو الوفا رسالة إلى أصحاب المحلات بضرورة الالتزام بالأسعار المحددة وتوفير السلع بجودة مناسبة، مؤكدًا أن الغرفة لن تتهاون في اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان تحقيق هذا الهدف، ومشيرًا إلى أن السوق يحتاج إلى إدارة حكيمة وتعاون كامل لضمان استقرار الأسعار وتوافر السلع خلال شهر رمضان المبارك.

واختتم الاجتماع بتوجيه توصيات واضحة إلى التجار بالالتزام بالقرارات المتفق عليها ومواصلة التعاون مع الجهات المعنية لتحقيق الاستقرار المنشود، مع التأكيد على دور الغرفة التجارية وجهاز حماية المستهلك في مراقبة الأسواق وضمان تلبية احتياجات المواطنين بأفضل صورة ممكنة.