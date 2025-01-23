افتتاح معرض "أوكازيون دمياط" للأثاث بالمنيا

شهد معرض «أوكازيون دمياط » للأثاث اليوم، اقبالا موسعا من اهالى محافظة المنيا، والذى اقيم بشارع كورنيش النيل بمدينة المنيا، ويستمر في الفترة من 23 يناير وحتى 23 فبراير المقبل، وذلك في إطار دعم الصناعات المحلية وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

المعرض يساهم فى تعزيز صناعة الأثاث

ويعد إقامة هذا المعرض خطوة هامة نحو تعزيز صناعة الأثاث المحلي وتشجيع التبادل التجاري بين المحافظات ودعم المواطنين خاصة المقبلين على الزواج، من خلال توفير منتجات بأسعار مناسبة مما يساهم في دفع عجلة الاقتصاد الوطني وتوفير المزيد من فرص العمل، مشيراً إلى أنه سيتم توفير كافة الإمكانيات والتيسيرات اللازمة لنجاح المعرض وتحقيق الأهداف المرجوة منه .

٢٧ عارض يشاركون بالمعرض

هذا ويشارك فى المعرض 27عارضاً من أصحاب مصانع وورش الأثاث بمحافظة دمياط، والذي يضم مجموعة كبيرة من الأثاث المنزلي الحديث والمتنوع بين غرف نوم رئيسية، وغرف سفرة، وغرف صالون وأنتريهات، حيث يقدم منتجات متنوعة تلبي جميع الأذواق بأسعار تنافسية، بما يعزز حركة البيع والشراء ويدعم الصناعات المحلية، وذلك بتخفيضات تصل إلي أكثر من 30% طوال فترة المعرض، مقدماً الشكر لكل صاحب جهد وللتعاون المثمر مع الغرفة التجارية.