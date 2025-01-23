عادل النجار يعتمد حركة مديرى ووكلاء الإدارات التعليمية بالجيزة

اعتمد المهندس عادل النجار محافظ الجيزة، حركه تنقلات بين مديري ووكلاء الإدارات التعليمية على مستوى المحافظة، والتي تضمنت تنقلات بين عدد من القيادات وتعديل تكليف البعض وتصعيد عدداُ من القيادات، وذلك لضخ دماء جديده ودفع عجلة العمل.

وأشار محافظ الجيزة إلى أن القرار جاء بعد متابعة دقيقة لأداء مديري ووكلاء الإدارات التعليمية ولتنظيم العمل ولضبط منظومة التعليم و للارتقاء بالعملية التعليمية بالمحافظة و للصالح العام .

وقد شملت الحركة التي أعتمدها محافظ الجيزة بحضور سعيد عطية مدير مديرية التربية والتعليم بالمحافظة، ١٦ قيادة جديدة بواقع ٣٨ % من القيادات التعليمية وتعديل حركة لعدد ١١ قيادة في اطار التدوير الوظيفي وتجديد تكليف واحتفاظ ١٥ قيادة بمواقعهم وهم كالآتى:

تجديد تكليف ( سهير عبد الرحمن وقاد مدير لإدارة شمال الجيزة التعليمية وتكليف سامى مازن توفيق وكيلاً للإدارة ) وتكليف ( أمل على محمد مديراً لإدارة جنوب الجيزة التعليمية وعبد العزيز احمد محمد وكيلاً للإدارة ) وتجديد تكليف ( هاله كمال عباس مديراً بإدارة الدقي التعليمية وتكليف ايمان كمال عبد الرحمن وكيلاً للإدارة ) وتجديد تكليف ( حنان محمد محمد مديراً لإدارة العجوزة التعليمية وهدى محمد احمد وكيلاً للإدارة ) .

كما شملت الحركة تكليف ( عاطف محمد ابراهيم مديراً لإدارة العمرانية التعليمية سعاد محمد محمد وكيلاً للإدارة ) وتكليف ( سهام كمال احمد مديراً لإدارة بولاق الدكرور التعليمية و احمد سعيد سعد وكيلاً للإدارة ) وتكليف ( نجوى محمد عبد المعطى مديراً لإدارة الهرم التعليمية ومحمد صلاح محمود وكيلاً للإدارة ) وتكليف ( خالد عبد العزير عبد العال مديراً لإدارة الوراق التعليمية وسعيد محمود منجود وكيلاً للإدارة ) .

بالإضافة إلى تجديد تكليف ( ياسر سيف النصر مدير اً لإدارة الصف التعليمية ومحمد كمال ياسين وكيلاً للإدارة ) وتجديد تكليف ( ايمن كمال احمد مديراً لإدارة أطفيح التعليمية وتكليف محمد محمد إبراهيم وكيلاً للإدارة ) وتجديد تكليف ( فاتن عبد الرازق مديراً لإدارة 6 أكتوبر التعليمية وتكليف ومنى محمود وكيلاً للإدارة ) وتكليف ( صبحى ظريف سعد مديراً لإدارة أوسيم التعليمية و احمد شفيق مصطفى وكيلاً للإدارة).

وضم القرار تكليف ( سامية إسماعيل عبد القادر مديراً لإدارة كرداسة التعليمية و احمد محمد احمد وكيلاً للإدارة ) وتجديد تكليف ( مروان سعد احمد مديراً لإدارة منشأه القناطر التعليمية والسيد سويلم سويلم وكيلاً للإدارة ) وتكليف ( ايمن محفوظ مبروك مديراً لإدارة أبو النمرس التعليمية ونجوى مصطفى محمد وكيلاً للإدارة ) وتكليف عبد المقصود السعيد مديراً لإدارة حدائق أكتوبر التعليمية وهيام حمدي لطفى وكيلاً للإدارة .

كما شمل القرار تكليف و رامز رشاد عبد اللطيف مدير اً للتعليم الخاص بديوان عام المديرية و عبير حسين عبد الحميد مدير عام للتعليم الفني بديوان عام مديريه التربية والتعليم، وذلك لمدة عام أو لحين الإعلان عن الوظيفة بالطرق القانونية أيهما أقرب، وذلك لجميع القرارات.

ووجه محافظ الجيزة مدير مديرية التربية والتعليم بالجيزة ببدء العمل بالقرار من تاريخه على أن تلغى جميع التكليفات السابقة لهذا القرار كما يعود الملغى تكليفهم إلى عملهم الأصلي طبقاً لصحيفة الأحوال، والتشديد على المكلفين والمعدل تكليفهم بسرعة تسلم مواقع العمل الجديدة ومباشرة مهامهم الخاصة بالاستعداد لاستقبال الفصل الدراسي الثاني والمرور الدوري على المدارس للتأكد من الانتهاء من كافة أعمال الصيانات والتجهيزات اللازمة لاستقبال العام الدراسى .