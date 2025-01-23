سفير مصر بكرواتيا يؤازر منتخب اليد قبل مواجهة سلوفينيا

حرص أيمن ثروت سفير مصر في كرواتيا، على زيارة بعثة منتخب مصر لكرة اليد بمقرها، للشد من أزر الفراعنة بعد الهزيمة أمام أيسلندا أمس بالجولة الأولي للدور الرئيسي لبطولة العالم.

وأكد سفير مصر بكرواتيا ثقته الكاملة في منتخب اليد على العودة سريعا إلى النتائج المميزة بداية من مواجهة سلوفينيا المقبلة.

واطمئن سفير مصر على كافة ترتيبات المنتخب، مؤكدا توفير كل سبل الدعم والمساندة للمنتخب للسير بخطى ثابتة نحو التأهل للأدوار النهائية للبطولة .

ويستعد منتخب مصر لكرة اليد لمواجهة نظيره منتخب سلوفينيا غدا الجمعة في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة، ضمن منافسات الجولة الثانية من الدور الرئيسي لبطولة العالم لكرة اليد، التي تستضيفها كرواتيا، الدنمارك، والنرويج، وتستمر حتى 2 فبراير المقبل.