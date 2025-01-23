وزير خارجية السعودية يصل لبنان في زيارة رسمية

وصل وزير الخارجية السعودي، الأمير فيصل بن فرحان، اليوم الخميس، إلى بيروت في زيارة رسمية إلى لبنان، هي الأولى من نوعها على صعيد وزراء الخارجية منذ 15 عاماً.

وتأتي زيارة وزير الخارجية السعودي وسط تحولات سياسية كبيرة في لبنان، منذ الضربات التي وجهتها إسرائيل لجماعة "حزب الله"، وعقب انتخاب رئيس جديد، ومشاورات جارية لتشكيل حكومة.

ومن المتوقع أن يلتقي الأمير فيصل، بالرئيس اللبناني الجديد جوزاف عون، ورئيس الوزراء المكلف نواف سلام.

وتولى عون وسلام منصبيهما هذا الشهر، مما يمثل بداية لمرحلة جديدة في بلد غارق في أزمة مالية منذ عام 2019، ويواجه الآن فاتورة إعادة إعمار بمليارات الدولارات.

وقال الأمير فيصل بن فرحان في حديثه بالمنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس، يوم الثلاثاء الماضي، إن السعودية تعتبر انتخاب رئيس لبناني بعد فراغ دام أكثر من عامين شيئاً إيجابياً للغاية.

وأعرب عن أمله في تشكيل حكومة لبنانية جديدة "في المستقبل غير البعيد".