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الخميس 23 يناير 2025
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

بمناسبة الاحتفال بعيد الشرطة الـ 73.. حملة للتبرع بالدم بقطاع الأمن المركزي

بمناسبة الإحتفال
بمناسبة الإحتفال بعيد الشرطة الـ 73
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 قام قطاع الأمن المركزي، بالتنسيق مع قطاع الخدمات الطبية والجهات المختصة، بتنظيم حملة للتبرع بالدم، شارك فيها عدد من رجال الشرطة.
 ومن جانبهم أعرب القائمون على الحملة عن خالص شكرهم وامتنانهم لجميع المتبرعين على هذا الدور الإنساني الذى يسهم في إنقاذ حياة العديد من المرضى والمصابين.
يأتي ذلك بمناسبة الاحتفال بعيد الشرطة الـ 73 واستمرارًا للدور المجتمعي لأجهزة وزارة الداخلية من خلال تفعيل المبادرات الإنسانية في شتى المجالات لاسيما المساهمة في رعاية المرضى.

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حملة للتبرع بالدم بقطاع الأمن المركزى