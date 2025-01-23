بمناسبة الاحتفال بعيد الشرطة الـ 73.. حملة للتبرع بالدم بقطاع الأمن المركزي

قام قطاع الأمن المركزي، بالتنسيق مع قطاع الخدمات الطبية والجهات المختصة، بتنظيم حملة للتبرع بالدم، شارك فيها عدد من رجال الشرطة.

ومن جانبهم أعرب القائمون على الحملة عن خالص شكرهم وامتنانهم لجميع المتبرعين على هذا الدور الإنساني الذى يسهم في إنقاذ حياة العديد من المرضى والمصابين.

يأتي ذلك بمناسبة الاحتفال بعيد الشرطة الـ 73 واستمرارًا للدور المجتمعي لأجهزة وزارة الداخلية من خلال تفعيل المبادرات الإنسانية في شتى المجالات لاسيما المساهمة في رعاية المرضى.

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