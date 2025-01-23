ads
الخميس 23 يناير 2025
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

الداخلية تكثف الحملات المرورية على كل الطرق والميادين

خلال 24 ساعة ضبط
خلال 24 ساعة ضبط 45171 مخالفة مرورية متنوعة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

واصلت الإدارة العامة للمرور توجيه الحملات المرورية لتحقيق الإنضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدى السيارات وضبط المخالفين منهم.. حيث أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن ضبط 45171 مخالفة مرورية متنوعة.. من بينها المخالفات التالية:
 (947) مخالفة السير بدون تراخيص.
 (20) دراجة نارية مخالفة.
 (29523) مخالفة تجاوز السرعة المقررة.
 (20) مخالفة موقف عشوائى.
 (1224) مخالفة التحدث فى الهاتف المحمول أثناء القيادة.
  (14) مخالفة شروط التراخيص.
 تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.. وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها لضبط المخالفات المرورية.

 

الإدارة العامة للمرور ضبط 45171 مخالفة مرورية متنوعة ة وزارة الداخلية خلال 24 ساعة من ضبط 45171 مخالفة مرورية متنوعة