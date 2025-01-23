أسعار الذهب مساء اليوم الخميس 23 يناير 2025

ارتفع سعر الذهب المحلي خلال مساء تعاملات اليوم الخميس الموافق 23 يناير 2025، ليستمر الارتفاع التدريجي الذي يسجله منذ يومين.

وسجل سعر الذهب عيار 14 نحو 2530 جنيها للجرام، وصعد سعر الذهب عيار 18 إلى 3253 جنيها للجرام، وارتفع سعر الذهب عيار 21 إلى 3795 جنيها للجرام، وزاد سعر الذهب عيار 24 نحو 4337 جنيها للجرام.

وصعد سعر الجنيه الذهب إلى 30360 جنيها وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

ويشهد الذهب المحلي ضعفا في الطلب خلال الفترة الحالية وهو ما دفع سعر دولار الصاغة الذي يتم تسعير الذهب به إلى التراجع بأقل من سعر صرف الدولار في البنوك الرسمية، ويرجع هذا إلى توجه تجار الذهب إلى عمليات التصدير لتعويض التراجع الحالي في الطلب المحلي على الذهب.