أكاديمية الفنون تشارك بباقة من أحدث إصداراتها في معرض القاهرة الدولي للكتاب

فى إطار أنشطة وزارة الثقافة التي تعمل على تعزيز الحوار الثقافي بين الشعوب، تشارك أكاديمية الفنون برئاسة الدكتور غادة جبارة، فى فعاليات الدورة الـــ 56 لمعرض القاهرة الدولي للكتاب، والتي تقام في الفترة من 23 يناير وحتى 5 فبراير 2025، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى.

تشارك الاكاديمية هذا العام بباقة من أهم وأحدث إصداراتها منها: نظريات الموسيقى الأساسية وتطبيقاتها للدكتورة نعيمة صادق - تقنيات السينما المجسمة والعوالم الافتراضية للدكتورة صفاء زهير - الأسلوب الحديث فى العزف على آلة الناى للدكتور عاطف أمام - ما بعد الدرامية قراءة فى مسرح كين للدكتورة ياسمين عبد الحسيب - التجريب في مسرح الطفل والشباب المعاصر للدكتور محمد عبد المعطى - العلامة عبر العصور للدكتورة إيناس حسنى – الصمت والخطر ولحظات اخرى للدكتور عصام عبد العزيز – 75 قصة قصيرة للأطفال ترجمة الدكتور محمد شيحة – سيرة درامية فاتن حمامة للكاتب ماهر زهدى – أطفال العمرانية يعانقون هاملت للدكتور فوزى الشامى وغيرها من الكتب المتخصصة

وأكدت "جبارة"، ان معرض القاهرة الدولى للكتاب والذى يقام هذا العام تحت شعار "اقرأ.... فى البدء كان الكلمة" هو الحدث الثقافى الابرز الذى ينتظره القراء والكتاب كل عام بكل ما يحمله من زخم ثقافى وفعاليات فنية واضافت ان اصدارات الاكاديمية المتخصصه فى مختلف المجالات الفنيه سوف تكون متوفرة فى صالة 1 جناح B6 بخصم 50%.