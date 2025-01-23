ads
الخميس 23 يناير 2025
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

حصيلة 24 ساعة.. ضبط 3816 قضية سرقة تيار كهربائى

الحملات الأمنية
الحملات الأمنية المُكبرة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

كثفت  أجهزة وزارة الداخلية بالإدارات العامة التابعة لقطاع الأمن الإقتصادى، الحملات الأمنية بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية خلال الفترة الأخيرة فى مجال أعمال تلك الإدارات.. حيث أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية، من بينها الآتى:
الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات
 قامت الإدارة بعدة حملات لضبط كافة المخالفات والظواهر السلبية التى تؤثر على مرفق مترو الأنفاق، ومحطات السكك الحديدية، وداخل القطارات.. وأسفرت جهودها عن ضبط (1305) قضية متنوعة. 
الإدارة العامة لشرطة الكهرباء
 أسفرت جهود الإدارة عن ضبط 3816 قضية سرقة تيار كهربائى، ومخالفات شروط التعاقد.
الإدارة العامة لمباحث الضرائب والرسوم
 أسفرت جهود الإدارة عن ضبط (458) قضية فى عدة مجالات أبرزها "الضرائب العامة، مخالفات الجمارك، تحرى مدين لمصلحة الضرائب". 
الإدارة العامة لشرطة التعمير والمجتمعات الجديدة
 أسفرت جهود الإدارة عن ضبط (49) قضية متنوعة وضبط كافة المخالفات أبرزها (مخالفات مبانى، بالإضافة لتنفيذ عدد من القرارات الإدارية).
 هذا وجارى مواصلة الحملات المكبرة على مستوى الجمهورية.. لإحكام السيطرة الأمنية ومواجهة الجريمة بشتى صورها.

الداخلية الحملات الأمنية الم كبرة وزارة الداخلية قطاع الأمن الإقتصادى الحملات الأمنية الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات الإدارة العامة لشرطة الكهرباء